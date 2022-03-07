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Центробанк ограничил выдачу валюты на сумму свыше $10 тысяч
07:00
Фото: vk.com
Центробанк РФ объявил о введении временных изменений на операции с наличной валютой.
Срок действия обновленного порядка рассчитан на период с 9 марта по 9 сентября, передают российские СМИ, цитируя официальное сообщение регулятора.
Сегодня, 9 марта, начал действовать обновленный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, согласно которому предусмотрено снятие до $10 тыс. в наличной валюте. Остальные средства будут выдаваться в рублях по курсу, указано в заявлении ЦБ РФ. Изменения введены на период до 9 сентября текущего года.
Отмечается, что в банках России средства на порядка 90% валютных счетов не превышают $10 тысяч, поэтому, подчеркивается в сообщении регулятора, подавляющее большинство держателей валютных вкладов и счетов имеют возможность в полном объеме снять их средства в валюте.
В течение указанного периода, сообщает ЦБ, конвертация других валют в американский доллар будет осуществляться по рыночному курсу на дату выдачи средств. Граждане имеют возможность продолжать хранить собственные средства на валютных вкладах или счетах. Все деньги будут сохранены и учтены в валюте, в которой открывался счет или оформлялся вклад, на первоначальных условиях.
Напомним, 5 марта ЦБ РФ объявил о введении ограничений на вывод за границу иностранной валюты. Теперь родственникам - супругам, а также родителям, детям, дедушкам, бабушкам и внукам, в том числе, усыновителям и усыновленным, позволяется перечислять ежемесячно не более $5 тыс. Изменения были направлены на сохранение в РФ иностранной валюты на фоне санкций, объявленных странами Запада из-за проведения российскими военными масштабной спецоперации на территории Украины.
Со 2 марта российским резидентам запретили перечислять иностранную валюту на их счета за границей, а также вывозить более 10 тыс. наличными. Соответствующий указ был подписан главой РФ Владимиром Путиным. Уточнялось, что руководство страны предприняло такие меры из-за недружественных действий Соединенных Штатов, которые противоречили нормам международного права, и примкнувших к американским властям государств и организаций. Подчеркивалось, что целью изменений является защита национальных интересов РФ.
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