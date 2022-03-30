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Пушилин подписал указ о создании администрации города Мариуполь


17:42
Пушилин подписал указ о создании администрации города МариупольФото: vk.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин издал указ о создании администрации Мариуполя, передает ТАСС.

С содержанием этого документа можно ознакомиться на официальном сайте руководителя ДНР.

Как стало известно, занимающий пост главы ДНР Денис Пушилин отдал распоряжение о формировании администрации города Мариуполя. Соответствующий указ появился на его официальном сайте.

Пушилин поручил главе Мариуполя осуществить разработку и утверждение положения о местной администрации, ее структуре и штата. В соответствии с указом предполагается также сформировать в городе районные администрации и назначить их руководителей, а также утвердить положение о деятельности этих органов. Все вышеуказанные мероприятия будут согласовываться с администрацией Пушилина, отмечается в указе, который вступает в силу сегодня, 31 марта 2022 года.

21 февраля глава РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, главы которых Денис Пушилин и Леонид Пасечник присутствовали на официальной церемонии в Кремле, транслировавшейся по телевидению в прямом телеэфире. Обращаясь к согражданам и соотечественникам, Путин подчеркнул, что Москва прикладывала все усилия в целях "сохранения территориальной целостности Украины". На протяжении последних лет власти РФ "настойчиво и терпеливо" вели борьбу за выполнение резолюций Совбеза ООН 2202 от 17 Февраля 2015 года, которыми был закреплен Минский комплекс мер по нормализации обстановки на территории Донбасса. Однако все эти усилия оказались тщетными, указал Путин.

24 февраля было объявлено о решении начать спецоперацию на территории Украины в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил тогда президент РФ, целью этих мер является защита людей, подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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