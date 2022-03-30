Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зеленский отзывает украинских послов из Грузии и Марокко

05:03

Фото: abomus.com.ua



Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о подписании им указа, в соответствии с которым в Киев должны возвратиться руководители посольств в Грузии и Марокко. Представитель официального Киева рассказал об этом решении в видеообращении, которое появилось в его Telegram-канале.



Как указал украинский лидер, среди дипломатов оказались "те, кто зря тратят время". По словам Владимира Зеленского, они работают лишь для того, чтобы сохранять свои должности. Поэтому президент Украины "подписал первый указ об отзыве такого человека", речь идет о главе украинского посольства в Марокко. Кроме того, отзывается и посол из Грузии, отметил Зеленский.



Зеленский при этом отметил, что в ближайшие дни ожидает "конкретных результатов" деятельности дипломатических представительств Украины в государствах Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, а также украинских военных атташе. Дипломатический фронт сейчас является одним из ключевых, поэтому "все там должны работать эффективно", подчеркнул представитель официального Киева.



Ранее стало известно, что Украина отзывает своего посла из Киргизии.



24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию на территории Украины в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Автор: Злата Богатова

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