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Власти Азербайджана объявили в международный розыск депутата Делягина
30.3.2022 18:09
Фото: vk.com
Депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин объявлен в международный розыск властями Азербайджана, передают российские СМИ.
Со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Азербайджана отмечается, что в Баку не оставили без внимания недавние высказывания экономиста.
В СМИ ранее широко разошлись цитаты Делягина, выступившего с призывом "разбомбить" объекты нефтяной инфраструктуры Азербайджана. Российский экономист позволил себе такие высказывания, когда в телевизионном эфире обсуждалась ситуация с взаимоотношениями Баку и Еревана.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала подобные заявления недопустимыми, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнув, что такая позиция расходится с линией Москвы. При этом представитель Кремля объяснил высказывания Делягина сильными эмоциями.
Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов, признав, что с высказываниями его коллеги "получилась не очень красивая история", предположил, что слова депутата Госдумы Михаила Делягина, касающиеся Азербайджана, могли попросту переврать.
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