Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Сбербанк обнулит заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок

17:47

Фото: osken-onir.kz



Сбербанк намерен отменить ипотечные заявки, договоры по которым не были подписаны клиентами до 30 марта включительно, передает "Коммерсант".



Предполагается, что клиентам будет необходимо подавать новые заявки, с условиями, которые подразумевают ставку в два раза выше.



В Сбербанке пояснили, что с 1 марта банк изменил ставки по ипотечным кредитам. Ранее действовавшие условия сохранялись для клиентов, которые уже успели выйти на сделку вплоть до 30 марта включительно. Остальным же теперь будет нужно подавать заявку снова, чтобы заключить договор на обновленных условиях. Изменения распространяются на тех клиентов, чья заявка была одобрена до повышения ставок 1 марта, отмечается в публикации.



Соответствующие сообщения были разосланы клиентам Сбера уже 28–29 марта, рассказал "Коммерсант". Кроме того, ко многим менеджеры обращались по телефону, доводя информацию о предстоящих изменениях.



По словам пользователей, сделки, ранее назначенные на 30 марта, были осуществлены в нормальном режиме. Однако если договор еще не был подписан, банк может ее отменить, уточнили на горячей линии ЦБ. На запрос РБК представители банковской организации заявили, что их клиенты были заранее предупреждены о периоде действия уже одобренных заявок - он составляет тридцать дней.



Напомним, о решении Центробанка РФ более чем вдвое — с 9,5 до рекордных 20% — повысить ключевую ставку стало известно 28 февраля. Регулятор объяснил необходимость таких мер "кардинальными" переменами внешних условий для российской экономики. Решение принималось в целях поддержки финансовой и ценовой стабильности, а также защиты сбережений россиян от обесценения, подчеркивалось в заявлении ЦБ.



В Сбербанке тогда заявили, что не планируют корректировать условия на уже выданные ипотечные и потребительские кредиты, в частности, повышать ставки. С аналогичным заявлением выступили представители ВТБ, заверив, что не собираются изменять условия по выданной ранее ипотеке.



Автор: Злата Богатова

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