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«Сбербанк» не намерен изменять условия уже выданных кредитов и ипотеки


14:25
«Сбербанк» не намерен изменять условия уже выданных кредитов и ипотекиФото: kubnews.ru

В «Сбербанке» не планируют корректировать условия на уже выданные ипотечные и потребительские кредиты, в частности, повышать ставки.

Соответствующий комментарий появился в официальном Telegram-канале финансового учреждения.

В банке пояснили, что ставки по уже оформленным кредитам - как потребительским, так и ипотечным - изменяться не будут. Корректировок в этом направлении "Сбербанк" не планирует, указано в сообщении.

С аналогичным заявлением выступили представители ВТБ. В банке заверили, что не планируют изменять условия по выданной ранее ипотеке, передает "Интерфакс". Как пояснили в пресс-службе кредитно-финансовой организации, все пункты уже заключенных договоров, включая процентные ставки, останутся неизменными. Представители банка подчеркнули, что речь идет о требованиях действующего законодательства РФ, которые распространяются на все организации этой сферы.

Ранее в ВТБ решили увеличить ставки по ипотечным программам на 4 п.п. Отмечалось, что уровень поднят до 15,3% с учетом санкций, объявленных в отношении российского банка. Изменения вступили в силу с 28 февраля. Для ранее одобренных заявок прежние условия действительны до 5 марта включительно, указали представители ВТБ.

Сегодня стало известно о решении Центробанка РФ более чем вдвое — с 9,5 до рекордных 20% — повысить ключевую ставку. С этим могут быть связаны изменения уровня процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов.

Регулятор объяснил необходимость таких мер "кардинальными" переменами внешних условий для российской экономики. Решение принималось в целях поддержки финансовой и ценовой стабильности, а также защиты сбережений россиян от обесценения, подчеркивалось в заявлении ЦБ. Отмечалось, что увеличение ставки повлечет за собой существенный рост процентных ставок по вкладам в банках РФ, и это возместит вкладчикам возможные "девальвационные и инфляционные" потери, риск которых появился в последнее время.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 326

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