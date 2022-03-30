ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Думе назвали юридически возможным вступление Южной Осетии в состав России
В Думе назвали юридически возможным вступление Южной Осетии в состав России
Путин подписал указ о призыве на срочную службу
Путин подписал указ о призыве на срочную службу
Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз
Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин подписал указ о призыве на срочную службуПутин подписал указ о призыве на срочную службу
В Думе назвали юридически возможным вступление Южной Осетии в состав РоссииВ Думе назвали юридически возможным вступление Южной Осетии в состав России
СМИ: Сбербанк обнулит заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставокСМИ: Сбербанк обнулит заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок
Лондон отказался платить рублями за российский газЛондон отказался платить рублями за российский газ
Алек Болдуин станет отцом в восьмой разАлек Болдуин станет отцом в восьмой раз

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз


30.3.2022 11:34
Алек Болдуин станет отцом в восьмой разФото: hola.com

Известный американский киноартист Алек Болдуин снова станет отцом, это произойдет уже восьмой раз.

О предстоящем пополнении в семействе голливудской звезды сообщила супруга актера Хилария. На своей странице в социальной сети она рассказала, что беременна седьмым ребенком.

По словам Хиларии, решившей поделиться с подписчиками самым сокровенным, "еще один Baldwinito" должен родиться осенью. Супруга Алека Болдуина призналась, что после множества "взлетов и падений", которые произошли с ее семьей в последние несколько лет, появился "огромный сюрприз", ознаменовавший собой "захватывающий подъем".

63-летний артист и его жена воспитывают сейчас шестерых детей – Кармен, Марию, Рафаэля, Леонардо, Ромео и Эдуардо. Кроме того, от первого брака у Болдуина есть уже взрослая дочь Айрленд, матерью которой является известная американская актриса Ким Бейсингер.

3 апреля Алеку Болдуину исполнится шестьдесят четыре года.

Ранее стало известно, что актер решил приобрести для своей большой семьи фермерский дом, который находится в округе Арлингтон (штат Виргиния). Сумма сделки составила $1,7 млн, сообщили американские СМИ в минувшем феврале. Ранее артист вместе с семьей уехал из Манхэттена. Это случилось вскоре после трагических событий, которые произошли во время съемок киноленты "Ржавчина". Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс, после чего женщина погибла.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Ученые: Большие белые акулы умеют дружитьУченые: Большие белые акулы умеют дружить
Песков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес ПутинаПесков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Путина
Джейсон Момоа перенес операцию за день до церемонии премии «Оскар»Джейсон Момоа перенес операцию за день до церемонии премии «Оскар»
Отменен фестиваль Park Live в МосквеОтменен фестиваль Park Live в Москве
В Степанакерте заявили, что миротворцы РФ остановили продвижение ВС АзербайджанаВ Степанакерте заявили, что миротворцы РФ остановили продвижение ВС Азербайджана

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru