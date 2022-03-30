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Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз
30.3.2022 11:34
Фото: hola.com
Известный американский киноартист Алек Болдуин снова станет отцом, это произойдет уже восьмой раз.
О предстоящем пополнении в семействе голливудской звезды сообщила супруга актера Хилария. На своей странице в социальной сети она рассказала, что беременна седьмым ребенком.
По словам Хиларии, решившей поделиться с подписчиками самым сокровенным, "еще один Baldwinito" должен родиться осенью. Супруга Алека Болдуина призналась, что после множества "взлетов и падений", которые произошли с ее семьей в последние несколько лет, появился "огромный сюрприз", ознаменовавший собой "захватывающий подъем".
63-летний артист и его жена воспитывают сейчас шестерых детей – Кармен, Марию, Рафаэля, Леонардо, Ромео и Эдуардо. Кроме того, от первого брака у Болдуина есть уже взрослая дочь Айрленд, матерью которой является известная американская актриса Ким Бейсингер.
3 апреля Алеку Болдуину исполнится шестьдесят четыре года.
Ранее стало известно, что актер решил приобрести для своей большой семьи фермерский дом, который находится в округе Арлингтон (штат Виргиния). Сумма сделки составила $1,7 млн, сообщили американские СМИ в минувшем феврале. Ранее артист вместе с семьей уехал из Манхэттена. Это случилось вскоре после трагических событий, которые произошли во время съемок киноленты "Ржавчина". Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс, после чего женщина погибла.
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