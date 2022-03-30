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Миронов предложил объединить Минкультуры с Роскомнадзором
30.3.2022 09:48
Фото: bloknot-volzhsky.ru
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов выступил с предложением сформировать единое министерство культуры и информации, которое также будет включать в себя Роскомнадзор и ряд других ведомств. Речь об этом шла на встрече главы правительства РФ Михаила Мишустина с представителями фракции СРЗП, передает РИА Новости.
В преддверии ежегодного отчета правительства в парламенте, запланированного на 7 апреля, Михаил Мишустин провел встречу с представителями фракции СРЗП. По словам Сергея Миронова, партия сейчас готовит предложение о создании "по аналогии с финансово-экономическим блоком" новой структуры, которая будет представлять собой "культурно-идеологический блок".
Миронов пояснил, что правительству стоило бы "реформировать министерство культуры", совместив его с Роскомнадзором. Возглавлять новую структуру смог бы "специальный вице-премьер - первый может быть даже", отметил лидер фракции. Такой блок может вобрать в себя и другие ведомства, в частности, Министерства просвещения, науки и высшего образования, Росмолодежь и Россотрудничество, а также Федеральное агентство по делам национальностей, допустил Миронов.
Политик при этом заявил, что в его фракции не понимают, с чем может быть связано молчание Минкульта на фоне "травли", которой сейчас продолжает подвергаться отечественное культурное сообщество. Миронов подчеркнул, что российская культура стала объектом "организованной срежиссированной атаки" со стороны Запада, и в такое сложное время "министр молчит".
Ранее Сергей Миронов заявил, что переврали слова депутата Госдумы Михаила Делягина, касающиеся Азербайджана. Председатель фракции СРЗП пояснил, что с высказываниями его коллеги вышла "не очень красивая история". В действительности же Делягин лишь поделился собственным мнением о нефтяной промышленности Азербайджана в одной из программ, пояснил лидер фракции.
Напомним, не так давно в СМИ широко разошлись высказывания Делягина, который призвал руководство РФ "разбомбить" нефтяную инфраструктуру Азербайджана. Слова депутата прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав такие заявления недопустимыми.
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