ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названа предварительная причина взрыва под Белгородом
Названа предварительная причина взрыва под Белгородом
На Чукотке белый медведь убил трех собак
На Чукотке белый медведь убил трех собак
Ученые выяснили, как змеи утратили конечности
Ученые выяснили, как змеи утратили конечности
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Думе назвали юридически возможным вступление Южной Осетии в состав РоссииВ Думе назвали юридически возможным вступление Южной Осетии в состав России
СМИ: Сбербанк обнулит заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставокСМИ: Сбербанк обнулит заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок
Лондон отказался платить рублями за российский газЛондон отказался платить рублями за российский газ
Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФРосавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ
Миронов предложил объединить Минкультуры с РоскомнадзоромМиронов предложил объединить Минкультуры с Роскомнадзором

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Миронов предложил объединить Минкультуры с Роскомнадзором


30.3.2022 09:48
Миронов предложил объединить Минкультуры с РоскомнадзоромФото: bloknot-volzhsky.ru

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов выступил с предложением сформировать единое министерство культуры и информации, которое также будет включать в себя Роскомнадзор и ряд других ведомств. Речь об этом шла на встрече главы правительства РФ Михаила Мишустина с представителями фракции СРЗП, передает РИА Новости.

В преддверии ежегодного отчета правительства в парламенте, запланированного на 7 апреля, Михаил Мишустин провел встречу с представителями фракции СРЗП. По словам Сергея Миронова, партия сейчас готовит предложение о создании "по аналогии с финансово-экономическим блоком" новой структуры, которая будет представлять собой "культурно-идеологический блок".

Миронов пояснил, что правительству стоило бы "реформировать министерство культуры", совместив его с Роскомнадзором. Возглавлять новую структуру смог бы "специальный вице-премьер - первый может быть даже", отметил лидер фракции. Такой блок может вобрать в себя и другие ведомства, в частности, Министерства просвещения, науки и высшего образования, Росмолодежь и Россотрудничество, а также Федеральное агентство по делам национальностей, допустил Миронов.

Политик при этом заявил, что в его фракции не понимают, с чем может быть связано молчание Минкульта на фоне "травли", которой сейчас продолжает подвергаться отечественное культурное сообщество. Миронов подчеркнул, что российская культура стала объектом "организованной срежиссированной атаки"  со стороны Запада, и в такое сложное время "министр молчит".

Ранее Сергей Миронов заявил, что переврали слова депутата Госдумы Михаила Делягина, касающиеся Азербайджана. Председатель фракции СРЗП пояснил, что с высказываниями его коллеги вышла "не очень красивая история". В действительности же Делягин лишь поделился собственным мнением о нефтяной промышленности Азербайджана в одной из программ, пояснил лидер фракции.

Напомним, не так давно в СМИ широко разошлись высказывания Делягина, который призвал руководство РФ "разбомбить" нефтяную инфраструктуру Азербайджана. Слова депутата прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав такие заявления недопустимыми.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Жительнице Алтайского края вынесли приговор за гибель избитого сынаЖительнице Алтайского края вынесли приговор за гибель избитого сына
Совбез ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции по УкраинеСовбез ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции по Украине
В Самарскую область прибыл поезд с беженцами из МариуполяВ Самарскую область прибыл поезд с беженцами из Мариуполя
Tiffany приостановила закупку алмазов и бриллиантов в РФTiffany приостановила закупку алмазов и бриллиантов в РФ
В Великобритании после слов Путина о расчетах в рублях на 25% выросли цены на газВ Великобритании после слов Путина о расчетах в рублях на 25% выросли цены на газ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru