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Преступная группировка угрожает убить кандидата в вице-президенты Колумбии


29.3.2022 22:02
Преступная группировка угрожает убить кандидата в вице-президенты КолумбииФото: ocdn.eu

В Колумбии члены криминальной группировки Águias Negras назвали имена общественных деятелей, политиков и правозащитников, которые могут стать жертвами покушений.

Представители преступного сообщества выразили готовность расправиться со всеми, кто будет им препятствовать.

Среди политиков, которые, по словам бандитов, первыми попадут под удар, было названо имя кандидата на пост вице-президента Колумбии Франсии Маркес, передает ИА Brasil de Fato. После того, как члены преступной группировки распространили свои угрозы, власти департамента Каука объявили о введении комендантского часа.

Эскалация насилия может быть связана с приближающимися президентскими выборами, которые в Колумбии собираются провести 29 мая 2022 года.

В ночь на 26 марта был атакован полицейский участок в южной части колумбийской столицы Боготы. Жертвами произошедшего там взрыва стали два человека, более тридцати получили ранения. О своей ответственности за инцидент заявили представители 33-го фронта группировки ФАРК. По из словам, происшествие было приурочено к очередной годовщине убийства партизанского лидера Мануэля Маруланда.

Автор: Злата Богатова

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