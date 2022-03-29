Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава Сальвадора обратился к бандам с призывом «остановить убийства»

29.3.2022 21:01

Фото: akhbarelyom.com



Президент Сальвадора Наиб Букеле прокомментировал трагические события, происходившие в его стране в последние выходные.



По данным официальной статистики, за последние три дня в результате столкновений погибли около 90 человек.



Глава Сальвадора потребовал от главарей местных банд прекратить убийства, передает информационное агентство La Republica. Как заявил Наиб Букеле, если преступления на улицах не прекратятся, все причастные к насилию будут привлечены к ответственности и отправятся в тюрьму. В минувшее воскресенье, 27 марта, Конгресс Сальвадора объявил о введении режима ЧП В целях скорейшей стабилизации обстановки на улицах местных городов.



По данным официальной статистики, пятница и прошедшие выходные оказались наиболее кровавыми в новейшей истории Сальвадора. В результате уличных столкновений 25 марта погибли четырнадцать человек, днем позже — более шестидесяти. В воскресенье, 27 марта, жертвами криминальных разборок стали еще одиннадцать человек.



В течение этих трех дней правоохранительные органы Сальвадора задержали свыше тысячи человек. Всего в тюрьмах страны сейчас находится порядка 16 тысяч представителей разных криминальных группировок. Власти полагают, что на улицах до сих пор могут оставаться около 70 тысяч членов преступных сообществ.



Автор: Злата Богатова

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