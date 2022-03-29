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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту уральского СМИ It’s My City


29.3.2022 20:36
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту уральского СМИ It’s My CityФото: vk.com

Как следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете, ограничен доступ пользователей к порталу екатеринбургского интернет-издания It’s My City. Причиной блокировки стало распространение недостоверных сведений о действиях российских силовиков на территории Украины, отмечают представители сайта.

По данным ТАСС, доступ к порталу екатеринбургского интернет-издания It’s My City было решено ограничить, согласно регламенту блокировки сайтов, где выявлены призывы к массовым беспорядкам и участию в незаконных массовых акциях, а также экстремизму. В реестре отмечается, что РКН блокировал портал itsmycity.ru после соответствующего требования Генеральной прокуратуры РФ.

В 2012 году It's My City совместно запустили журналист Дмитрий Колезев и основатель агентства коммуникаций Red Pepper Данил Голованов.

Накануне, 28 марта, редакция "Новой газеты" приняла решение приостановить свою деятельность вплоть до завершения спецоперации, которую российские военные проводят сейчас на территории Украины. По словам пресс-секретаря этого издания Надежды Прусенковой, это случилось из-за двух предупреждений Роскомнадзора.

Автор: Злата Богатова

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