|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту уральского СМИ It’s My City
29.3.2022 20:36
Фото: vk.com
Как следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете, ограничен доступ пользователей к порталу екатеринбургского интернет-издания It’s My City. Причиной блокировки стало распространение недостоверных сведений о действиях российских силовиков на территории Украины, отмечают представители сайта.
По данным ТАСС, доступ к порталу екатеринбургского интернет-издания It’s My City было решено ограничить, согласно регламенту блокировки сайтов, где выявлены призывы к массовым беспорядкам и участию в незаконных массовых акциях, а также экстремизму. В реестре отмечается, что РКН блокировал портал itsmycity.ru после соответствующего требования Генеральной прокуратуры РФ.
В 2012 году It's My City совместно запустили журналист Дмитрий Колезев и основатель агентства коммуникаций Red Pepper Данил Голованов.
Накануне, 28 марта, редакция "Новой газеты" приняла решение приостановить свою деятельность вплоть до завершения спецоперации, которую российские военные проводят сейчас на территории Украины. По словам пресс-секретаря этого издания Надежды Прусенковой, это случилось из-за двух предупреждений Роскомнадзора.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|