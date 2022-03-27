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Приостановила работу «Новая газета»
18:11
Фото: reallydream.ru
Редакция "Новой газеты" приняла решение приостановить свою деятельность вплоть до завершения спецоперации, которую российские военные проводят сейчас на территории Украины.
Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря издания Надежду Прусенкову.
Как пояснила Надежда Прусенкова, "Новая газета" вынуждена приостановить свою деятельность из-за двух предупреждений Роскомнадзора. Редакция приняла решение на время прекратить выпуск газеты в сетях и на бумаге вплоть "до окончания специальной операции на территории Украины".
Пресс-секретарь издания отметила, что в редакции до сих пор не получили и первого предупреждения РКН, поэтому она ничего не может сказать про формулировку. Ведомство лишь информировало о предупреждении средства массовой информации, однако в "Новую" официально ничего не поступало.
Прусенкова также призналась, что в редакции ожидали такого развития событий, но старались до последнего сохранять надежду.
Сегодня, 28 марта, РКН проинформировало о новом, уже втором предупреждении в адрес "Новой газеты". Отмечалось, что основанием для таких мер стало выявление на официальном сайте публикации, в которой без надлежащей маркировки была упомянута одна из НКО, имеющих статус иноагента. О первом письменном предупреждении за подобное нарушение ведомство сообщило 22 марта.
Напомним, в прошлом году главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии. Российского журналиста наградили "за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".
Накануне стало известно, что Роскомнадзор проводит проверку СМИ, которые брали интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщалось в Telegram-канале российского ведомства, предполагается определить степень ответственности и приятия мер реагирования. РКН предупредил российские издания о том, что необходимо отказаться от публикации этого интервью.
В записи этого интервью участвовали главред "Дождя" (иноагент, приостановил деятельность) Тихон Дзядко, главред "Медузы" (иноагент, заблокирована в РФ) Иван Колпаков, журналист Михаил Зыгарь и спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев. Поддержку коллегам оказывал Дмитрий Муратов, у которого не получилось присутствовать во время беседы с украинским политиком.
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