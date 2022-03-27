ИнтерНовости - новости в стране и мире
Баку призвал Москву отказаться от выражения «Нагорный Карабах»
Баку призвал Москву отказаться от выражения «Нагорный Карабах»
В Китае признаны погибшими все 132 пассажира и члены экипажа разбившегося Boeing
В Китае признаны погибшими все 132 пассажира и члены экипажа разбившегося Boeing
В Самарскую область прибыл поезд с беженцами из Мариуполя
В Самарскую область прибыл поезд с беженцами из Мариуполя
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Представитель Абрамовича подтвердил признаки отравления у бизнесменаПредставитель Абрамовича подтвердил признаки отравления у бизнесмена
Приостановила работу «Новая газета»Приостановила работу «Новая газета»
Страны G7 отвергли требование платить за газ рублямиСтраны G7 отвергли требование платить за газ рублями
Байден заверил, что не призывал к смене власти в РФБайден заверил, что не призывал к смене власти в РФ
Ставрополье накрыла пыльная буряСтаврополье накрыла пыльная буря

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Приостановила работу «Новая газета»


18:11
Приостановила работу «Новая газета»Фото: reallydream.ru

Редакция "Новой газеты" приняла решение приостановить свою деятельность вплоть до завершения спецоперации, которую российские военные проводят сейчас на территории Украины.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря издания Надежду Прусенкову.

Как пояснила Надежда Прусенкова, "Новая газета" вынуждена приостановить свою деятельность из-за двух предупреждений Роскомнадзора. Редакция приняла решение на время прекратить выпуск газеты в сетях и на бумаге вплоть "до окончания специальной операции на территории Украины".

Пресс-секретарь издания отметила, что в редакции до сих пор не получили и первого предупреждения РКН, поэтому она ничего не может сказать про формулировку. Ведомство лишь информировало о предупреждении средства массовой информации, однако в "Новую" официально ничего не поступало.

Прусенкова также призналась, что в редакции ожидали такого развития событий, но старались до последнего сохранять надежду.

Сегодня, 28 марта, РКН проинформировало о новом, уже втором предупреждении в адрес "Новой газеты". Отмечалось, что основанием для таких мер стало выявление на официальном сайте публикации, в которой без надлежащей маркировки была упомянута одна из НКО, имеющих статус иноагента. О первом письменном предупреждении за подобное нарушение ведомство сообщило 22 марта.

Напомним, в прошлом году главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии. Российского журналиста наградили "за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

Накануне стало известно, что Роскомнадзор проводит проверку СМИ, которые брали интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщалось в Telegram-канале российского ведомства, предполагается определить степень ответственности и приятия мер реагирования. РКН предупредил российские издания о том, что необходимо отказаться от публикации этого интервью.

В записи этого интервью участвовали главред "Дождя" (иноагент, приостановил деятельность) Тихон Дзядко, главред "Медузы" (иноагент, заблокирована в РФ) Иван Колпаков, журналист Михаил Зыгарь и спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев. Поддержку коллегам оказывал Дмитрий Муратов, у которого не получилось присутствовать во время беседы с украинским политиком.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

«Новой газете» вынесли предупреждение за отсутствие маркировки НКО-иноагента«Новой газете» вынесли предупреждение за отсутствие маркировки НКО-иноагента
Tiffany приостановила закупку алмазов и бриллиантов в РФTiffany приостановила закупку алмазов и бриллиантов в РФ
Полиция отпустила адвокатов НавальногоПолиция отпустила адвокатов Навального
В Нижнем Новгороде найдена убитой семья из четырех человекВ Нижнем Новгороде найдена убитой семья из четырех человек
Самолет Майли Сайрус экстренно сел из-за удара молнииСамолет Майли Сайрус экстренно сел из-за удара молнии

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru