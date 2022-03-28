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В Стамбуле начались переговоры Мединского и Арахамии


11:05
В Стамбуле начались переговоры Мединского и АрахамииФото: ynet.co.il

Сегодня в Стамбуле проводятся переговоры российской и украинской делегаций, в которых участвует президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

Официальная встреча представителей Москвы и Киева организована во дворце "Долмабахче", передает Anadolu.

Судя по кадрам, которые были показаны в эфире телевизионного канала "Россия 24", вместе с делегацией РФ на переговоры прибыл российский бизнесмен Роман Абрамович. Запись начала сегодняшней встречи также транслировалась ТК Russia Today.

До начала обсуждений участников переговоров приветствовал турецкий лидер. Эрдоган обратился к ним с краткой речью, выразив надежду на то, что в будущем в его стране пройдут личные переговоры глав РФ и Украины. Президент Турции подчеркнул, что его государство организовать на своей территории встречу на высшем уровне

Представитель официальной Анкары также отметил, что Турция "глубоко обеспокоена" ситуацией, которая сейчас разворачивается вокруг Украины. Эрдоган призвал к скорейшему прекращению огня.

Договоренность о проведении двусторонних переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле была достигнута ранее во время телефонной беседы глав Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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