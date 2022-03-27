Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Представитель Абрамовича подтвердил признаки отравления у бизнесмена

21:22

Фото: telegra.ph



В начале марта у российского бизнесмена Романа Абрамовича наблюдались некоторые симптомы, схожие с признаками отравления, пишут "Ведомости" со ссылкой на зарубежные СМИ.



Как стало известно, информацию подтвердил представитель миллиардера.



Рассказав о событиях, которые происходили вскоре после российско-украинских переговоров в начале марта, представитель бизнесмена Романа Абрамовича отказался от комментариев, связанных с какими-либо другими пострадавшими, а также о вероятных причинах случившегося.



Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о симптомах отравления, которые появились у Абрамовича вскоре после двусторонних переговоров. Со ссылкой на собственные источники уточнялось, что подобные признаки проявились у еще по меньшей мере двоих участников встречи представителей Москвы и Киева.



Отмечалось, что участники переговоров ощутили покраснение глаз, которое сопровождалось сильной и болезненной слезоточивостью. Кроме того, на лице руках начала шелушиться кожа. Сейчас здоровью и жизни пострадавших угрозы нет.



Собеседники WSJ сообщали, что Абрамович после начала спецоперации успел побывать не только в Киеве, но и Львове. Бизнесмен также провел личную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь главы государства пояснял, что у украинского лидера подобного рода симптомов не возникало.



По данным Times, российский бизнесмен ранее мог передать главе РФ Владимиру Путину послание от его украинского коллеги, который изложил позицию Киева по условиям мирного соглашения. Как сообщает британская газета, после визита в Москву Роман Абрамович возвратился в Стамбул, а затем связался с народным депутатом Рустемом Умеровым.



Источники WSJ упоминали Умерова в числе пострадавших от вероятного отравления, однако он сам эту информацию опроверг.



Автор: Злата Богатова

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