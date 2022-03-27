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Роскомнадзор проводит проверку СМИ, которые брали интервью у Зеленского
27.3.2022 21:00
Фото: vk.com
В отношении средств массовой информации, представители которых взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского, проводится проверка.
Как сообщается в Telegram-канале российского ведомства, предполагается определить степень ответственности и приятия мер реагирования.
Роскомнадзор информирует о начале проверки в отношении нескольких российских СМИ, представители которых брали интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Как указано в Telegram-канале ведомства, с иностранным политиком беседовали журналисты зарубежных средств массовой информации, которые выполняют функции иноагента. РКН предупредил российские СМИ о том, что необходимо отказаться от публикации этого интервью.
В записи интервью Владимира Зеленского принимали участие главный редактор "Дождя" (признан иноагентом и приостановил деятельность) Тихон Дзядко, главный редактор "Медузы" (признана иноагентом и заблокирована в РФ) Иван Колпаков, журналист Михаил Зыгарь и специальный корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев, передает РБК. Со ссылкой на Дзядко уточняется, что его коллеги действовали при участии и поддержке главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова.
Напомним, в начале марта появились сведения о том, что Генпрокуратура РФ направила обращение в Роскомнадзор, потребовав ограничить доступ к "Эхо Москвы" и телевизионному каналу "Дождь", который имеет статус СМИ-иноагента и включен в соответствующий перечень Министерства юстиции России. Вскоре Совет директоров "Эха Москвы" большинством голосов постановил ликвидировать канал и сайт радиостанции.
В те же дни в РФ по решению Роскомнадзора заблокировали Facebook. Меры предпринимались в качестве ответа на блокировку страниц российских средств массовой информации, пояснили в ведомстве. Вскоре после этого в России был блокирован и Instagram. Несколько дней назад столичный Тверской районный суд рассмотрел иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Требование было удовлетворено. В соответствии с решением судьи, которое сразу же вступило в законную силу, блокировка Facebook и Instagram должна была "начаться немедленно". При этом ограничения не затронули WhatsApp.
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