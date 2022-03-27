Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Роскомнадзор проводит проверку СМИ, которые брали интервью у Зеленского

27.3.2022 21:00

Фото: vk.com



В отношении средств массовой информации, представители которых взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского, проводится проверка.



Как сообщается в Telegram-канале российского ведомства, предполагается определить степень ответственности и приятия мер реагирования.



Роскомнадзор информирует о начале проверки в отношении нескольких российских СМИ, представители которых брали интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Как указано в Telegram-канале ведомства, с иностранным политиком беседовали журналисты зарубежных средств массовой информации, которые выполняют функции иноагента. РКН предупредил российские СМИ о том, что необходимо отказаться от публикации этого интервью.



В записи интервью Владимира Зеленского принимали участие главный редактор "Дождя" (признан иноагентом и приостановил деятельность) Тихон Дзядко, главный редактор "Медузы" (признана иноагентом и заблокирована в РФ) Иван Колпаков, журналист Михаил Зыгарь и специальный корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев, передает РБК. Со ссылкой на Дзядко уточняется, что его коллеги действовали при участии и поддержке главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова.



Напомним, в начале марта появились сведения о том, что Генпрокуратура РФ направила обращение в Роскомнадзор, потребовав ограничить доступ к "Эхо Москвы" и телевизионному каналу "Дождь", который имеет статус СМИ-иноагента и включен в соответствующий перечень Министерства юстиции России. Вскоре Совет директоров "Эха Москвы" большинством голосов постановил ликвидировать канал и сайт радиостанции.



В те же дни в РФ по решению Роскомнадзора заблокировали Facebook. Меры предпринимались в качестве ответа на блокировку страниц российских средств массовой информации, пояснили в ведомстве. Вскоре после этого в России был блокирован и Instagram. Несколько дней назад столичный Тверской районный суд рассмотрел иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Требование было удовлетворено. В соответствии с решением судьи, которое сразу же вступило в законную силу, блокировка Facebook и Instagram должна была "начаться немедленно". При этом ограничения не затронули WhatsApp.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 158

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 27.3.2022 16:39 Баку призвал Москву отказаться от выражения «Нагорный Карабах»

Баку призвал Москву отказаться от выражения «Нагорный Карабах» 27.3.2022 09:42 Президент Польши: Венгрии дорого обойдется ее политика в отношении РФ

Президент Польши: Венгрии дорого обойдется ее политика в отношении РФ 26.3.2022 20:20 Песков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Путина

Песков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Путина 26.3.2022 14:21 В Минобороны опровергли вызов россиян в военкоматы

В Минобороны опровергли вызов россиян в военкоматы 26.3.2022 11:08 В Японии допустили совместное с США столкновение с Россией