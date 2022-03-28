|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Снесен единственный на Урале буддистский монастырь
28.3.2022 07:03
Фото: vk.com
Компания "Евраз" снесла комплекс "Шедруб Линг" - единственный на территории Свердловской области буддистский монастырь, передает портал E1.ru.
Сейчас там осталась лишь статуя Будды и ступы, рассказал журналистам член религиозной общины Василий Абузаров.
По словам Василия Абузарова, изображения места, где ранее располагался буддистский монастырь, смогли сделать люди, которые поддерживают общину. Верующих пока туда не допускают. Представитель общины пояснил, что мероприятия по сносу были начаты еще 18 марта. К настоящему времени там остались лишь статуя Будды и ступы, техники там больше не наблюдается.
Представители компании "Евраз" пояснили, что не намерены сносить ступы. По их словам, работы по демонтажу затронули лишь бытовые постройки.
Судя по фото- и видеозаписям, которые появились на странице общины в социальной сети "ВКонтакте", все постройки на территории комплекса "Шедруб Линг" превратились в хлам. Кто и когда будет вывозить образовавшийся мусор, пока остается неизвестным.
По данным E1.RU, работы осуществлялись в соответствии с решением суда, т.к. участок, где находился буддистский монастырь, был арендован Качканарским ГОК. По данным властей, незаконные постройки могли представлять опасность для людей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|