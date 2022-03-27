|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Косово вспоминают бомбардировки офисов СМИ в 1999 году
27.3.2022 21:49
Фото: livejournal.com
Материал, который посвящен событиям весны 1999 года, когда сербские самолеты подвергли бомбардировке здания СМИ, был подготовлен сегодня албанским информационным агентством Telegrafi.
Днем позже с воздуха атаковали бывшую квартиру замначальника штаба УЧР (алб. Армии освобождения Косово) Якупа Красничи, которая располагалась в Клечке.
В результате бомбардировки, осуществленной 27 марта 1999 года, погиб 16-летний подросток Эльбасан Якуп Бериша. Родители юноши были ранены. Вспоминая события тех дней, албанские журналисты сообщают, что при атаках применялись кассетные боеприпасы.
В тот же период силы НАТО во главе с Соединенными Штатами продолжали вести бомбардировки на территории Сербии. 23 апреля 1999 года было атаковано здание Радио и Телевидения Сербии. Amnesty International (НКО, в России имеет статус иностранного агента) и Human Rights Watch (НКО, в России имеет статус иностранного агента), разгром телевизионной студии должен рассматриваться как военное преступление.
Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в разрушении Брюссельских соглашений. В интервью каналу Euronews Serbia представитель Белграда подчеркнул, что эти договоренности позволяли сохранять мир в регионе на протяжении девяти лет. Вучич заговорил об этом, отвечая на вопрос о том, что Брюссельские соглашения могли прекратить существование. Политик утвердительно отреагировал на это заявление журналистки, подтвердив, что уже "абсолютно все разрушено" действиями Курти.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|