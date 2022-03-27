Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Косово вспоминают бомбардировки офисов СМИ в 1999 году

27.3.2022 21:49

Фото: livejournal.com



Материал, который посвящен событиям весны 1999 года, когда сербские самолеты подвергли бомбардировке здания СМИ, был подготовлен сегодня албанским информационным агентством Telegrafi.



Днем позже с воздуха атаковали бывшую квартиру замначальника штаба УЧР (алб. Армии освобождения Косово) Якупа Красничи, которая располагалась в Клечке.



В результате бомбардировки, осуществленной 27 марта 1999 года, погиб 16-летний подросток Эльбасан Якуп Бериша. Родители юноши были ранены. Вспоминая события тех дней, албанские журналисты сообщают, что при атаках применялись кассетные боеприпасы.



В тот же период силы НАТО во главе с Соединенными Штатами продолжали вести бомбардировки на территории Сербии. 23 апреля 1999 года было атаковано здание Радио и Телевидения Сербии. Amnesty International (НКО, в России имеет статус иностранного агента) и Human Rights Watch (НКО, в России имеет статус иностранного агента), разгром телевизионной студии должен рассматриваться как военное преступление.



Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в разрушении Брюссельских соглашений. В интервью каналу Euronews Serbia представитель Белграда подчеркнул, что эти договоренности позволяли сохранять мир в регионе на протяжении девяти лет. Вучич заговорил об этом, отвечая на вопрос о том, что Брюссельские соглашения могли прекратить существование. Политик утвердительно отреагировал на это заявление журналистки, подтвердив, что уже "абсолютно все разрушено" действиями Курти.



Автор: Злата Богатова

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