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Власти Афганистана запретили женщинам летать на самолетах без сопровождения мужчин


27.3.2022 17:09
Власти Афганистана запретили женщинам летать на самолетах без сопровождения мужчинФото: blogspot.com

Пришедшие к власти в Афганистане талибы (члены запрещенной в России организации) ввели новый запрет, распространяющийся на женское население, передает Associated Press.

Как стало известно, теперь женщин не допускают на авиарейсы без сопровождающего мужчины.

Уже в минувшую пятницу, 25 марта, в аэропорте Кабула десяткам женщин отказали в посадке на самолеты с учетом нового требования афганских властей. Пассажирки имели билеты на рейсы в Дубай, Исламабад и города Турции, сообщает информационное агентство.

До этого запрещенный в РФ "Талибан" официально объявил о правилах отдельного посещения парков для мужчин и женщин. Как информировало министерство добродетели и порока Афганистана, для женщин выделены воскресенье, понедельник и вторник, тогда как представители сильного пола могут отдыхать в парках в остальные дни недели — в среду, четверг, пятницу, субботу.

В ведомстве пояснили, что жительницам страны необходимо при этом строго соблюдать "правило ношения хиджаба". Мужчинам же нельзя появляться в парках с оружием и в военной форме.

Ранее миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) подтвердила информацию об освобождении активисток, которые пропали в середине минувшего января после протестной акции. Женщины были задержаны представителями движения "Талибан" (деятельность организации в РФ признана террористической и официально запрещена). Власти освободили четырех женщин, которые считались "исчезнувшими" примерно с 19 января, вскоре после митинга в Кабуле.

С призывами освободить правозащитниц к официальному Кабулу обращались генсек ООН Антониу Гутерриш и пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани, выразившая обеспокоенность в связи с отсутствием официальной информации о судьбе Парваны Ибрагимхейль и Таманно Зарьяб Париани, а также их пропавших родственников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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