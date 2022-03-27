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Отменена премьера фильма «Ампир V» по роману Пелевина
27.3.2022 10:18
Фото: telegra.ph
Запланированная на 31 марта премьера фильма "Ампир V", снятого по одноименному произведению известного российского писателя Виктора Пелевина, не состоится.
Информации о том, когда зрители смогут увидеть ленту, пока нет.
Информацию об отмене премьеры подтвердили представители кинокомпании "Вольга", передает "РБК Стиль". Ранее предполагалось, что она состоится 31 марта. Сведений о том, когда российские зрители смогут увидеть экранизацию романа Виктора Пелевина "Empire V", пока нет. Не уточняются и причины, по которым премьера новой картины была перенесена.
Со ссылкой на собственные источники "Бюллетень кинопрокатчика" отмечает, что Министерство культуры РФ не выдало этому фильму прокатное удостоверение.
Ленту снимал режиссер Виктор Гинзбург, в 2011 году представивший фильм по роману Виктора Пелевина "Generation P". Новая картина посвящена истории москвича Ромы Шторкина, который стал частью элитной расы вампиров. Главные роли в ней сыграли Павел Табаков, рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Тая Радченко. В актерском составе также такие звезды отечественного кино, как Вера Алентова, Федор Бондарчук, Марина Зудина, Игорь Жижикин Владимир Епифанцев и другие знаменитые артисты.
"Empire V" является восьмым по счету романом Пелевина. Произведение было опубликовано в 2006 году.
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