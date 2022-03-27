Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Отменена премьера фильма «Ампир V» по роману Пелевина

27.3.2022 10:18

Фото: telegra.ph



Запланированная на 31 марта премьера фильма "Ампир V", снятого по одноименному произведению известного российского писателя Виктора Пелевина, не состоится.



Информации о том, когда зрители смогут увидеть ленту, пока нет.



Информацию об отмене премьеры подтвердили представители кинокомпании "Вольга", передает "РБК Стиль". Ранее предполагалось, что она состоится 31 марта. Сведений о том, когда российские зрители смогут увидеть экранизацию романа Виктора Пелевина "Empire V", пока нет. Не уточняются и причины, по которым премьера новой картины была перенесена.



Со ссылкой на собственные источники "Бюллетень кинопрокатчика" отмечает, что Министерство культуры РФ не выдало этому фильму прокатное удостоверение.



Ленту снимал режиссер Виктор Гинзбург, в 2011 году представивший фильм по роману Виктора Пелевина "Generation P". Новая картина посвящена истории москвича Ромы Шторкина, который стал частью элитной расы вампиров. Главные роли в ней сыграли Павел Табаков, рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Тая Радченко. В актерском составе также такие звезды отечественного кино, как Вера Алентова, Федор Бондарчук, Марина Зудина, Игорь Жижикин Владимир Епифанцев и другие знаменитые артисты.



"Empire V" является восьмым по счету романом Пелевина. Произведение было опубликовано в 2006 году.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 102

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.3.2022 12:02 В Петербурге закрывается фестиваль искусств «Точка доступа»

В Петербурге закрывается фестиваль искусств «Точка доступа» 26.3.2022 10:02 В Барселоне из-за недовольства украинской диаспоры отложили концерт Кустурицы

В Барселоне из-за недовольства украинской диаспоры отложили концерт Кустурицы 25.3.2022 19:37 Калягин отреагировал на отъезд Хаматовой из России

Калягин отреагировал на отъезд Хаматовой из России 25.3.2022 16:22 В атласе 1904 года нашли настоящее название Мачу-Пикчу

В атласе 1904 года нашли настоящее название Мачу-Пикчу 23.3.2022 16:00 За рекордную цену выставят на торги портрет Мэрилин Монро работы Уорхолла