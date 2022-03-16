Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песков назвал непростительными слова Байдена в адрес Путина

07:18

Фото: vk.com



Непростительными и допустимыми и назвал слова американского лидера официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина "военным преступником".



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на недавнее заявление американского лидера Джо Байдена. Как отметил официальный представитель Кремля, такого рода риторику со стороны главы государства, от бомб которого по всему миру погибли сотни тысяч людей, российская сторона воспринимает как "недопустимую и непростительную".



Глава Соединенных Штатов Джо Байден назвал российского коллегу "военным преступником" накануне, 16 марта, когда отвечал на соответствующий вопрос журналиста.



Напомним, в марте 2021 года представитель официального Вашингтона уже делал аналогичное заявление в адрес главы РФ. Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина "убийцей". Российский лидер, отреагировав позже на высказывание американского коллеги, пояснил, что десятки раз слышал такого рода реплики и уже привык к атакам.



На прошлой неделе Байден запретил импорт в страну российских нефти, газа и энергии. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты намерены нацелиться на главные сектора экономики РФ, и это решение получило значительную поддержку со стороны обеих партий в конгрессе. Байден выразил надежду на то, что эти меры будут с пониманием встречены его согражданами, признав, что подобные действия окажут влияние на потребителей в его стране.



24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Российские власти намерены "стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", чтобы перед судом предстали все, кто причастен к многочисленным кровавым преступлениям, жертвами которых становились представители мирного населения, включая россиян. Как подчеркивал Путин, сложившиеся обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий".



Автор: Злата Богатова

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