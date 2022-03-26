Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Китайские стриминги удалили фильмы с участием Киану Ривза

26.3.2022 13:00

Фото: nastroy.net



В КНР практически все стриминговые платформы, включая Tencent Video и iQiyi, исключили из показа фильмы и видеозаписи с известным актером Киану Ривзом.



Причиной этого стало участие канадского артиста в концерте, посвященном Тибету, передает CNA.



Актер участвовал в концерте, который организовала основанная Далай-ламой организация — Тибетский дом США. На протяжении более чем тридцати лет она продолжает выступать за независимость региона, который был присоединен к Китаю в середине прошлого века. Представители официального Пекина в прошлом уже не раз выступали с заявлениями о том, что Тибет является неотъемлемой частью Китая. В связи с этим Киану Ривзу уже грозили бойкотом.



Сейчас на китайских сервисах уже нельзя найти такие фильмы как "Матрица", "Скорость", "Дом у озера" и другие ленты с участием Ривза. Кроме того, удалены и результаты поиска, которые были связаны с именем актера на китайском языке. Лишь на платформах Youku и Migu Video можно посмотреть мультфильм "История игрушек 4", в котором голосом Киану Ривза говорит мотоциклист-каскадер Дюк Кабум.



Минувшей осенью четырнадцать китайских платформ обязали следить за действиями фанатов звезд в интернете. Все они подписали "Конвенцию о самодисциплине", согласившись "поддерживать порядок" в сети, чтобы помогать правительству КНР.



Несколько лет назад пользователям китайского аналога Twitter — сервиса Sina Weibo запретили упоминать Винни-Пуха. За несколько дней в стране подвергли цензуре все посты, где можно было увидеть имя знаменитого медвежонка, а при попытке упомянуть персонажа Алана Милна на экране возникала надпись "нелегальный контент".



Кроме того, GIF-изображения с Винни-Пухом внезапно исчезли из сервиса WeChat, который был создан для обмена сообщениями. Каких-либо официальных комментариев от властей КНР или администрации соцсетей и мессенджеров по этому поводу не последовало. В ряде иностранных СМИ тогда высказывались предположения, что запрет мог быть связан с тем, что многие пользователи в прошлом сравнивали легендарного медвежонка с главой КНР Си Цзиньпином.



Автор: Злата Богатова

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