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Российского посла вызвали в МИД Франции
20:35
Фото: profile.ru
Посол РФ в Париже Алексей Мешков приглашен в пятницу во французский МИД, передает ТАСС.
Дипломата вызвали в иностранное ведомство в связи с сообщениями, которые появились в соцсетях на страницах представительства РФ.
В российском посольстве подтвердили сведения о том, что Мешкова вызвали в МИД Франции. В дипмиссии при этом отметили, что французская сторона читает публикации на страницах российского представительства. Отмечается, что глава посольства РФ привлек внимание представителей официального Парижа "к провокациям и случаям вандализма", объектами которых становились российские загранучреждения.
По данным посольства, минувшей ночью было забрызгано краской здание Российского православного духовно-культурного центра, который расположен на набережной Сены. В комментарии ТАСС руководитель этого учреждения, советник-посланник Леонид Кадышев пояснил, что центр подвергся нападению со стороны набережной Бранли.
Неизвестные потратили на свои действия некоторое время, однако дежуривший поблизости наряд полиции не стал вмешаться, констатировал Кадышев. По его словам, французские правоохранители не задержали злоумышленников, и те в результате успели нанести ущерб центру.
В начале марта дипмиссия РФ направила в Министерство иностранных дел Франции ноту в связи с нападением, которому подверглось здание Русского дома науки и культуры в Париже. По данным открытых источников, неизвестные бросили в учреждение бутылку с горючей жидкостью.
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