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В Варшаве аварийно сел самолет президента Польши, направлявшегося на встречу с Байденом
18:03
Фото: podrobnosti.ua
Самолет польского президента Анджея Дуды, который направлялся на официальную встречу с главой США Джо Байденом, совершил аварийную посадку в Варшаве, передает ТАСС.
Переговоры запланированы в городе Жешув на юго-востоке Польши.
О случившемся рассказал журналистам представитель канцелярии президента Польши Якоб Кумох, который отвечает за вопросы, связанные с международными связями. По его словам, программа делового визита президентов Польши и Соединенных Штатов в Жешуве будет незначительно скорректирована.
Как пояснил Якоб Кумох, речь идет об аварийном приземлении воздушного судна, на борту которого находился польский лидер Анджей Дуда. В результате самолет возвратился в Варшаву, ожидается вылет в Жешув резервного борта, сообщает Польское агентство печати.
Отмечается, что в связи с инцидентом будет несколько изменена программа мероприятий, запланированных в Жешуве. Как только туда прибудет Дуда, состоится церемония приветствия американского президента, пояснил Кумох.
По последним данным, самолет Дуды уже успешно совершил посадку в аэропорту Жешува, где его ожидает глава Соединенных Штатов. Трансляцию событий ведет Польское телевидение. Как стало известно, Джо Байден оставался на борту его самолета Air Force One в течение примерно сорока минут после приземления. Затем американский лидер спустился по трапу, после чего приветствовал представителей встречающей стороны - руководства и ВС Польши.
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