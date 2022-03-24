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В Риме допускают, что у мафии появится оружие с Украины


01:18
В Риме допускают, что у мафии появится оружие с УкраиныФото: vk.com

Правительство Италии осознает риски, которые связаны с вооруженным конфликтом, происходящим в относительной близости от территории страны, заявила министр юстиции Марта Картабиа. Глава ведомства допустила, что в будущем мафия может получить оружие из-за нелегальных поставок.

Как отметила Марта Картабиа, итальянские власти уже разрабатывают профилактические меры, чтобы предотвратить передачу мафии оружия с Украины.

Глава Министерства юстиции Италии пояснила, что местные криминальные структуры постараются использовать в своих целях ситуацию, которая складывается в Европе. По ее словам, речь преимущественно может идти, о спекуляциях и незаконных поставках энергоресурсов. И власти страны эти риски учитывают, подчеркнула министр.

Ранее в Риме сообщили, что к ним в страну уже прибыло свыше 60 тыс. жителей Украины. Многие вынужденные переселенцы намерены отправиться к родственникам и знакомым, которые уже проживают в Италии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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