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В Нижнем Новгороде найдена убитой семья из четырех человек
24.3.2022 06:34
Фото: v-moldove.ru
По версии следствия, к гибели нижегородцев может оказаться причастен отец семейства - местный бизнесмен, в прошлом являвшийся владельцем медицинской компании. Обстоятельства трагического происшествия продолжают выяснять сотрудники СУ СКР.
Следственные органы Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек. Члены семьи были найдены накануне утром в квартире одного из домов по улице Минина, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным ведомства, мертвыми были обнаружены 43-летний местный житель, его 41-летняя супруга и двое их детей, четырех и десяти лет. Уголовное дело завели по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек). К месту происшествия ранее выехал глава регионального Следственного управления СК России Айрат Ахметшин.
Согласно одной из версий, которую сейчас прорабатывают местные правоохранители, со своими родственниками мог расправиться глава семьи, передает агентство "Интерфакс". Отмечается, что мужчина в прошлом занимался бизнесом, ему принадлежала медицинская компания. Предположительно, убив жену и детей, он нанес смертельные ранения и себе.
В рамках расследования назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемого, отмечается в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. Известно также, что признаков проникновения в квартиру, где была найдена семья, полицейские не обнаружено.
На учете в органах внутренних дел члены семейства в прошлом не состояли, соседи на них не жаловались, сообщает прокуратура Нижегородской области, которая также проводит разбирательство по факту трагического происшествия.
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