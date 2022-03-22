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Песков: военная прокуратура не докладывала Путину о присутствии срочников на Украине
14:24
Фото: smi2.net
Главная военная прокуратура пока еще не докладывала президенту РФ Владимиру Путину о том, как российские солдаты-срочники могли оказаться на Украине.
Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая проверка требует времени.
Проведение серьезной проверки в связи с отправкой российских срочников на Украину требует времени, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, военная прокуратура пока еще не докладывала главе государства об итогах разбирательства, передает "Интерфакс".
В начале марта представители российского Министерства обороны выступили с заявлением об отсутствии военнослужащих срочной службы среди тех, кто осуществляет военную спецоперацию на территории Украины. В поздравительной речи, которая была записана к 8 марта, об этом говорил и российский президент Владимир Путин.
9 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков информировал о том, что зафиксировано "несколько фактов присутствия" российских срочников на Украине в частях ВС РФ, которые проводят спецоперацию. Конашенков подчеркивал, что "практически все" они уже возвращены на территорию России. Вместе с тем, по данным ведомства несколько срочников оказались захвачены во время "нападения диверсионной группы нацбатальона".
Пресс-секретарь президента РФ вскоре после этого сообщил, что будет проведена тщательная проверка. По словам Пескова, по поручению российского лидера в Главную военную прокуратуру уже направили соответствующие материалы.
Ранее стало известно, что в спецоперации на Украине погиб сын замгубернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Александра Дудорова. Как информировал Следственный комитет России (СКР), Георгий Дудоров являлся заместителем командира разведроты по военно-политической работе 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии. Подразделение, в котором он находился, попало под обстрел 6 марта.
Глава СКР Александр Бастрыкин, указывалось на официальном сайте российского ведомства, посмертно наградил Георгия Дудорова медалью "Доблесть и отвага". Отмечалось, что родственникам погибшего во время спецоперации офицера окажут всестороннюю поддержку.
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