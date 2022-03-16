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Сын вице-губернатора НАО погиб в спецоперации на Украине
07:38
Фото: mirtesen.ru
Во время спецоперации, которую российские силовики сейчас проводят на территории Украины, погиб сын замгубернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Александра Дудорова, передает РИА Новости.
Сведения подтвердили представители администрации региона РФ.
Среди российских военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, был выпускник кадетского корпуса СКР Георгий Дудоров. Информацию о его смерти на запрос РИА Новости подтвердила представительница администрации НАО.
Ранее Следственный комитет России (СКР) информировал о том, что Дудоров являлся заместителем командира разведроты по военно-политической работе 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии. Подразделение, в котором он находился, попало под обстрел 6 марта.
Глава СКР Александр Бастрыкин, указывалось на официальном сайте российского ведомства, посмертно наградил Георгия Дудорова медалью "Доблесть и отвага". Отмечалось, что родственникам погибшего во время спецоперации офицера окажут всестороннюю поддержку.
2 марта в Минобороны РФ назвали число погибших на Украине российских силовиков. По официальным данным, на тот момент за период с начала проведения спецоперации потери РФ составили 498 человек. После того данные о количестве погибших и раненых на уровне министерства не озвучивались. Представители властей различных регионов РФ делают заявления о гибели земляков, участвовавших в спецоперации на территории Украины.
24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
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