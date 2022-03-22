Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Италии назвали число прибывших к ним граждан Украины

22.3.2022 21:09

Фото: vk.com



До 60 тысяч возросло количество жителей Украины, которые прибыли за последнее время на территорию Италии, передают зарубежные СМИ.



Подавляющее большинство вынужденных переселенцев — женщины и несовершеннолетние.



В Италию и другие страны Европы продолжают прибывать украинские граждане. По последним официальным данным, которые приводят в Министерстве внутренних дел Италии, к ним приехало уже 59,5 тысяч жителей Украины. Порядка 90% их них составляют женщины и несовершеннолетние.



В начале марта власти Италии сообщали о прибытии к ним примерно 10 тыс. граждан Украины. В тот момент представители местных экстренных служб отмечали, что каждый день количество беженцев растет.



Ранее итальянское правительство приняло решение об отправке Киеву 110 млн евро и военной техники. В Риме также выразили готовность принимать украинских граждан, часть из которых следуют к родственникам и знакомым, уже проживающим в стране. Остальным помогают власти различного уровня и общественные организации.



Автор: Злата Богатова

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