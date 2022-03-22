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Корсиканский сепаратист Иван Колонна умер после нападения в тюрьмеКорсиканский сепаратист Иван Колонна умер после нападения в тюрьме

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Корсиканский сепаратист Иван Колонна умер после нападения в тюрьме


22.3.2022 11:21
Корсиканский сепаратист Иван Колонна умер после нападения в тюрьмеФото: france24.com

Подвергшийся нападению во французской тюрьме корсиканский сепаратист Иван Колонна скончался, передает ТАСС.

Заключенный скончался минувшей ночью от полученных ранений.

Со ссылкой на BFM отмечается, что врачам не удалось спасти Колонну, который последние две недели находился в состоянии комы. ЧП случилось в первых числах марта, когда на корсиканского сепаратиста, отбывавшего пожизненный срок в тюрьме Арля, напал другой заключенный.

Корсиканцы отреагировали на инцидент массовыми акциями протеста, которые вскоре начали перерастать в беспорядки. Остров с официальным визитом посетил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Вернувшись в Париж, он сообщил, что власти страны готово обсуждать автономию региона. Министр при этом подчеркнул, что остров является французским и останется таким.

По данным зарубежных СМИ, ситуация на Корсике тем временем продолжает оставаться напряженной. Участники стихийных митингов требуют признать независимость острова. Сейчас его территория законодательно поделена на два департамента в составе Франции, Корсика обладает статусом "особой территориальной общности".

В начале марта 61-летний националист Колонна, отбывающий пожизненный срок за убийство, подвергся нападению в тюрьме. По данным СМИ, его тяжело ранил 36-летний исламист. Мотивом нападения, спровоцировавшего бурные беспорядки на Корсике, могло стать "неуважение к пророку Мухаммеду".

Автор: Злата Богатова

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