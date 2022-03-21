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Остров Корсика был и будет французским, заявили в Париже
21.3.2022 14:06
Фото: francetvinfo.fr
Корсика является частью Франции и останется ею в будущем, заявил глава министерства внутренних дел республики Жеральд Дарманен, передают зарубежные СМИ. Обстановка на территории острова обострилась, когда местные жители узнали о жестоком нападении на Ивана Колонну.
Возвратившись с Корсики, представитель официального Парижа подчеркнул, что остров является французским и таким останется. Глава МВД Франции при этом отметил, что власти страны "готовы обсуждать возможную автономию", сообщает Le Figaro. По данным газеты, Жеральд Дарманен выступил с заявлением на эту тему, как только вернулся с острова, где после жестокого нападение на Ивана Колонну резко обострилась обстановка.
В начале марта 61-летний националист Колонна, отбывающий пожизненный срок за убийство, подвергся нападению в тюрьме. По данным СМИ, его тяжело ранил 36-летний исламист. Мотивом нападения, спровоцировавшего бурные беспорядки на Корсике, могло стать "неуважение к пророку Мухаммеду".
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