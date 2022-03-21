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Звезда «Курьера» Анастасия Немоляева попросила подписчиков о помощи
21.3.2022 13:31
Фото: hotsmi.com
Киноактриса Анастасия Немоляева обратилась к своим подписчикам в соцсети с шокирующим признанием, передают российские СМИ.
52-летняя звезда призналась, что не может больше пить, и попросила дать ей "контакты нарколога".
Представительница отечественной актерской династии Анастасия Немоляева опубликовала на своей странице пронзительный пост. По словам артистки, она из-за сильных переживаний утратила возможность занимать творчеством. Кроме того, Немоляева призналась, что начала пить и не может сама справиться с этой зависимостью. Поэтому артистка попросила подписчиков дать ей контакт врача-нарколога.
Увидев сообщение: "Я художник, и я умираю", которое написала актриса, множество поклонников сразу же пришли к ней на помощь. Позже Немоляева рассказала, что на ее отчаянный пост откликнулись многие неравнодушные люди. Она поблагодарила подписчиков за помощь и поддержку в тяжелый период. Теперь у нее имеется "крутейший список психологов, психиатров, наркологов". Актриса подчеркнула, что смогла взять себя в руки.
Немоляева пояснила, что на нее очень сильно повлияли события, которые сейчас разворачиваются на территории Украины. Актриса отметила, что будет внимательнее относиться к собственному здоровью и постарается не пропускать через себя слишком большое количество негатива.
Анастасия Немоляева родилась в семье кинематографистов. Отец будущей актрисы работал в качестве оператора, дедушка снимал известную киносказку "Доктор Айболит", бабушка на "Мосфильме" занималась озвучиванием, а тетей является Светлана Владимировна Немоляева - известная отечественная киноактриса, снимавшаяся в таких популярных лентах как "Гараж", "Служебный роман" и многих других.
Известность к артистке пришла после фильмов "Курьер" и "Интердевочка". После долгой работы в театре и кино актриса приняла решение кардинально изменить свою жизнь. Через несколько лет после свадьбы Анастасия Немоляева стала художником-декоратором и добилась успеха в этой области, после чего создала собственную студию.
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