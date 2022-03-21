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В Ярославле при обрушении здания погиб человек, еще восемь пострадали
21.3.2022 11:20
Фото: vk.com
При обрушении здания в центре Ярославля погиб один человек, его останки нашли в ходе разбора завалов, сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев.
В своем телеграм-канале он уточнил, что ЧП случилось в магазине, расположенном на пересечении улиц Депутатской и Андропова.
По словам Михаила Евраева, магазин "был закрыт и находился на реконструкции". Согласно имеющимся данным, конструкции крыши обрушились во время ремонтных работ. В помещениях в тот момент находились четырнадцать рабочих. Восемь из них получили травмы и были экстренно госпитализированы для оказания помощи. Состояние одного из пациентов медики оценивают как тяжелое.
Комментируя случившееся, в ГУ МЧС по Ярославской области отметили, что после происшествия в здании была перекрыта подача газа. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.
Ранее в Геленджике погибли два человека в результате аварии на строительной площадке, которая находится на улице Маячной. Одна из стен третьего этажа спального корпуса No 3 гостиницы рухнула, когда 48-летний и 42-летний разнорабочие прокладывали в траншею силовой кабель. От полученных повреждений мужчины погибли на месте. В медицинское учреждение для оказания помощи был экстренно доставлен травмированный 36-летний бульдозерист.
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