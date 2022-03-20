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Умершие от метилового спирта оренбуржцы приобретали алкоголь в долг
20.3.2022 21:21
Фото: vk.com
Жители Кваркенского района Оренбургской области, умершие в результате отравления метиловым спиртом, приобретали токсичные алкогольные напитки в долг, выяснили правоохранители.
По данным полиции, три человека скончались, за жизнь 32-летней женщины продолжают бороться медики.
Как информирует пресс-служба регионального ГУ МВД, в ходе начатого расследования установлено, что погибшие заняли спиртное в долг у соседа. Мужчина пояснил, что приобрел эти напитки еще в прошлом году на одной из торговых баз города Орска. 18 марта он отдал пять бутылок, на которых не было акцизных марок, знакомым, собиравшимся праздновать день рождения.
Ранее в местной полиции сообщили о задержании 47-летнего бизнесмена по подозрению в продаже жителям Кваркенского района токсичных напитков.
Смертельное застолье состоялось в минувшую субботу, 19 марта, в населенном пункте Зеленодольск. В тот же день от отравления скончалась 63-летняя женщина. Мужчины 67 и 35 лет были доставлены в больницу, где умерли на следующий день, 20 марта. Врачи продолжают бороться за жизнь 32-летней женщины.
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