Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Умершие от метилового спирта оренбуржцы приобретали алкоголь в долг

20.3.2022 21:21

Фото: vk.com



Жители Кваркенского района Оренбургской области, умершие в результате отравления метиловым спиртом, приобретали токсичные алкогольные напитки в долг, выяснили правоохранители.



По данным полиции, три человека скончались, за жизнь 32-летней женщины продолжают бороться медики.



Как информирует пресс-служба регионального ГУ МВД, в ходе начатого расследования установлено, что погибшие заняли спиртное в долг у соседа. Мужчина пояснил, что приобрел эти напитки еще в прошлом году на одной из торговых баз города Орска. 18 марта он отдал пять бутылок, на которых не было акцизных марок, знакомым, собиравшимся праздновать день рождения.



Ранее в местной полиции сообщили о задержании 47-летнего бизнесмена по подозрению в продаже жителям Кваркенского района токсичных напитков.



Смертельное застолье состоялось в минувшую субботу, 19 марта, в населенном пункте Зеленодольск. В тот же день от отравления скончалась 63-летняя женщина. Мужчины 67 и 35 лет были доставлены в больницу, где умерли на следующий день, 20 марта. Врачи продолжают бороться за жизнь 32-летней женщины.



Автор: Злата Богатова

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