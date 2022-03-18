Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы самые счастливые страны мира

18.3.2022 22:36

Фото: livejournal.com



Перечень самых счастливых государств снова возглавляет Финляндия, это случилось уже в пятый раз подряд.



С рейтингом World Happiness Report, который эксперты готовят для ООН каждый год, знакомит РИА Новости.



В первой десятке государств, которые были признаны наиболее счастливыми, на этот раз можно увидеть преимущественно европейские государства - Данию, Исландию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Швейцарию и Швецию, а также Израиль и Новую Зеландию.



Соединенные Штаты в перечне занимают 16-ю строку, а следом идет Великобритания. Франция же расположилась на 20-м месте.



На территории постсоветского пространства наиболее счастливыми, по мнению составителей ежегодного рейтинга, являются сейчас Литва и Эстония. Этим государствам Балтии достались 34-я и 36-я позиции соответственно. Казахстан оказался на 40-й строчке, а Латвия - на 42-й. В перечень также входят Узбекистан (53), Молдавия (62), Киргизия (64), Белоруссия (65) и Туркмения (78).



Россия в этом списке занимает 80-е место, Армения - 82-е, а следом идет Таджикистан. Азербайджану составители рейтинга дали лишь 92-ю строку, Украине - 98-ю, на 105-й - Грузия.



Замыкают список Афганистан и Ливан, поделившие между собой 146-е, последнее место.



При подготовке рейтинга World Happiness Report учитывались такие факторы, как средняя продолжительность жизни граждан, уровень социальной поддержки населения, показатели по коррупции и другие. Первый такой всемирный доклад был опубликован в 2012 году.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 239

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.3.2022 18:21 В России могут блокировать YouTube

В России могут блокировать YouTube 17.3.2022 21:04 Эрнст выходит из совета директоров МТС

Эрнст выходит из совета директоров МТС 17.3.2022 19:14 Попавший под санкции миллиардер Фридман заявил, что не может заплатить уборщице

Попавший под санкции миллиардер Фридман заявил, что не может заплатить уборщице 17.3.2022 07:38 Сын вице-губернатора НАО погиб в спецоперации на Украине

Сын вице-губернатора НАО погиб в спецоперации на Украине 17.3.2022 06:41 Глава офиса Зеленского сообщил об освобождении мэра Мелитополя