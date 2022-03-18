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Названы самые счастливые страны мира
18.3.2022 22:36
Фото: livejournal.com
Перечень самых счастливых государств снова возглавляет Финляндия, это случилось уже в пятый раз подряд.
С рейтингом World Happiness Report, который эксперты готовят для ООН каждый год, знакомит РИА Новости.
В первой десятке государств, которые были признаны наиболее счастливыми, на этот раз можно увидеть преимущественно европейские государства - Данию, Исландию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Швейцарию и Швецию, а также Израиль и Новую Зеландию.
Соединенные Штаты в перечне занимают 16-ю строку, а следом идет Великобритания. Франция же расположилась на 20-м месте.
На территории постсоветского пространства наиболее счастливыми, по мнению составителей ежегодного рейтинга, являются сейчас Литва и Эстония. Этим государствам Балтии достались 34-я и 36-я позиции соответственно. Казахстан оказался на 40-й строчке, а Латвия - на 42-й. В перечень также входят Узбекистан (53), Молдавия (62), Киргизия (64), Белоруссия (65) и Туркмения (78).
Россия в этом списке занимает 80-е место, Армения - 82-е, а следом идет Таджикистан. Азербайджану составители рейтинга дали лишь 92-ю строку, Украине - 98-ю, на 105-й - Грузия.
Замыкают список Афганистан и Ливан, поделившие между собой 146-е, последнее место.
При подготовке рейтинга World Happiness Report учитывались такие факторы, как средняя продолжительность жизни граждан, уровень социальной поддержки населения, показатели по коррупции и другие. Первый такой всемирный доклад был опубликован в 2012 году.
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