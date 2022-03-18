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Отец девочки, ушедшей из дома под Красноярском, стал фигурантом уголовного дела
18.3.2022 21:28
Фото: vk.com
В отношении жителя города Бородино Красноярского края завели уголовное дело после исчезновения его 12-летней дочери.
Поиски ребенка продолжались в течение суток, передают российские СМИ. Школьницу удалось найти живой, но из-за серьезного переохлаждения состояние девочки медики оценивают как тяжелое.
В отношении отца ребенка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ, мужчину обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как пояснили представители регионального ГСУ СКР, сейчас продолжается процессуальная проверка, в рамках оцениваются действия или бездействие педагогов учебного заведения, где учится школьница, а также местных органов системы профилактики.
ЧП случилось в минувшую среду, 16 марта, когда девочка, находясь в образовательном учреждении, решила сфотографироваться на подоконнике. Заметивший это педагог сделал ребенку выговор, после чего школьница позвонила матери и пояснила, что направляется на занятия в ДК "Угольщик", после которых опасается идти домой. Девочка предполагала, что ее отец мог негативно отреагировать на случившееся в школе.
Позже выяснилось, что до дома культуры школьница не дошла, сразу после чего были инициированы поиски. Местонахождение ребенка оставалось неизвестным в течение суток. По данным СКР, обнаружили школьницу лишь вечером 17 марта, в поле неподалеку от населенного пункта Ирша в Рыбинском районе.
Школьницу искал весь личный состав бородинской полиции, правоохранителям активно оказывали помощь волонтеры. Когда девочку нашли, у нее были зафиксированы признаки серьезного переохлаждения, информирует пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Пострадавшую незамедлительно госпитализировали, в момент поступления в больницу медики оценивали ее состояние как тяжелое. Сейчас решается вопрос о переводе маленькой пациентки в краевое лечебное учреждение.
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