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Отец девочки, ушедшей из дома под Красноярском, стал фигурантом уголовного дела


18.3.2022 21:28
Отец девочки, ушедшей из дома под Красноярском, стал фигурантом уголовного делаФото: vk.com

В отношении жителя города Бородино Красноярского края завели уголовное дело после исчезновения его 12-летней дочери.

Поиски ребенка продолжались в течение суток, передают российские СМИ. Школьницу удалось найти живой, но из-за серьезного переохлаждения состояние девочки медики оценивают как тяжелое.

В отношении отца ребенка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ, мужчину обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как пояснили представители регионального ГСУ СКР, сейчас продолжается процессуальная проверка, в рамках оцениваются действия или бездействие педагогов учебного заведения, где учится школьница, а также местных органов системы профилактики.

ЧП случилось в минувшую среду, 16 марта, когда девочка, находясь в образовательном учреждении, решила сфотографироваться на подоконнике. Заметивший это педагог сделал ребенку выговор, после чего школьница позвонила матери и пояснила, что направляется на занятия в ДК "Угольщик", после которых опасается идти домой. Девочка предполагала, что ее отец мог негативно отреагировать на случившееся в школе.

Позже выяснилось, что до дома культуры школьница не дошла, сразу после чего были инициированы поиски. Местонахождение ребенка оставалось неизвестным в течение суток. По данным СКР, обнаружили школьницу лишь вечером 17 марта, в поле неподалеку от населенного пункта Ирша в Рыбинском районе.

Школьницу искал весь личный состав бородинской полиции, правоохранителям активно оказывали помощь волонтеры. Когда девочку нашли, у нее были зафиксированы признаки серьезного переохлаждения, информирует пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Пострадавшую незамедлительно госпитализировали, в момент поступления в больницу медики оценивали ее состояние как тяжелое. Сейчас решается вопрос о переводе маленькой пациентки в краевое лечебное учреждение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 267

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