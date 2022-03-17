Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дворкович уходит с поста председателя Фонда «Сколково»

12:13

Фото: azovnew.ru



Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прекратит деятельность в качестве председателя Фонда "Сколково", передают российские СМИ.



Пост сопредседателя организации, а позднее - председателя этого фонда он занимал с мая 2018 года.



Предполагается, что в будущем Аркадий Дворкович сосредоточится на образовательных проектах, включая те, что реализуются в рамках "Большого Сколково", пояснили представители организации. Покидая пост, Дворкович выразил коллегам благодарность за слаженную работу. По его словам, в "Сколково" сделают все в целях создания в РФ конкурентоспособной экономики.



Ранее в Mother Jones появилось интервью Дворковича, где он говорил о необходимости прекратить боевые действия на территории Украины. Вскоре после этого единороссы потребовали с позором уволить его из "Сколково". Как подчеркивал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, мнение главы фонда необходимо воспринимать как "национал-предательство", и с Дворковича следует начать "самоочищение нашего общества".



Как отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, возможность дальнейшей деятельности Аркадия Дворковича в прежнем качестве может зависеть лишь его решения. Говоря о поддержке кандидатуры Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE), Песков пояснял, что позиция этой международной организации "расходится коренным образом" с позицией российских властей.



Автор: Злата Богатова

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