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Эрнст выходит из совета директоров МТС
21:04
Фото: vk.com
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст покинул совет директоров оператора связи МТС передают российские СМИ.
Ранее стало известно о внесении медиаменеджера в санкционный список Великобритании и ЕС.
Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, включенный ранее в санкционные списки ЕС, покидает совет директоров МТС. Как передает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение компании, это произошло сегодня, 17 марта.
Летом 2020 года Эрнста избрали в совет директоров МТС в качестве независимого директора, напоминают российские СМИ. В марте этого года стало известно, что гендиректор "Первого канала" вошел в число тех, на кого распространяется действие новых санкций, объявленных Брюсселем.
Основной акционер МТС - АФК "Система", доля владения которой с учетом косвенного участия через подконтрольные лица сейчас составляет 58,81%. При этом доля эффективного участия определяется как 50,54%. В свободном обращении находятся 41,2% акций.
15 марта в Евросоюзе объявили о введении еще одного, уже четвертого пакета антироссийских санкций. Под новые ограничения попали миллиардер Роман Абрамович, акционер "Альфа-Групп" Герман Хан и глава "Яндекса" Тигран Худавердян, а ряд руководителей отечественных горнодобывающих энергетических компаний - в общей сложности пятнадцать физлиц и девять юридических.
Среди тех, на кого распространяется действие ограничений, помимо Константина Эрнста и ведущего "Первого канала" журналиста Артема Шейнина, оказались председатель Союза промышленников и предпринимателей России Александр Шохин, сенатор от Дагестана и миллиардер Сулейман Керимов, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и несколько предприятий ОПК РФ.
Европейские власти при этом ввели запрет для своих компаний на инвестиции в энергетический сектор РФ, за исключением атомной энергетики, а также объявили о прекращении ввоза в Россию предметов роскоши, в частности, автомашин стоимостью выше 50 тыс. евро, бытовой техники, дорогостоящих духов и алкоголя.
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