Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эрнст выходит из совета директоров МТС

21:04

Фото: vk.com



Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст покинул совет директоров оператора связи МТС передают российские СМИ.



Ранее стало известно о внесении медиаменеджера в санкционный список Великобритании и ЕС.



Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, включенный ранее в санкционные списки ЕС, покидает совет директоров МТС. Как передает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение компании, это произошло сегодня, 17 марта.



Летом 2020 года Эрнста избрали в совет директоров МТС в качестве независимого директора, напоминают российские СМИ. В марте этого года стало известно, что гендиректор "Первого канала" вошел в число тех, на кого распространяется действие новых санкций, объявленных Брюсселем.



Основной акционер МТС - АФК "Система", доля владения которой с учетом косвенного участия через подконтрольные лица сейчас составляет 58,81%. При этом доля эффективного участия определяется как 50,54%. В свободном обращении находятся 41,2% акций.



15 марта в Евросоюзе объявили о введении еще одного, уже четвертого пакета антироссийских санкций. Под новые ограничения попали миллиардер Роман Абрамович, акционер "Альфа-Групп" Герман Хан и глава "Яндекса" Тигран Худавердян, а ряд руководителей отечественных горнодобывающих энергетических компаний - в общей сложности пятнадцать физлиц и девять юридических.



Среди тех, на кого распространяется действие ограничений, помимо Константина Эрнста и ведущего "Первого канала" журналиста Артема Шейнина, оказались председатель Союза промышленников и предпринимателей России Александр Шохин, сенатор от Дагестана и миллиардер Сулейман Керимов, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и несколько предприятий ОПК РФ.



Европейские власти при этом ввели запрет для своих компаний на инвестиции в энергетический сектор РФ, за исключением атомной энергетики, а также объявили о прекращении ввоза в Россию предметов роскоши, в частности, автомашин стоимостью выше 50 тыс. евро, бытовой техники, дорогостоящих духов и алкоголя.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 146

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 07:38 Сын вице-губернатора НАО погиб в спецоперации на Украине

Сын вице-губернатора НАО погиб в спецоперации на Украине 06:41 Глава офиса Зеленского сообщил об освобождении мэра Мелитополя

Глава офиса Зеленского сообщил об освобождении мэра Мелитополя 16.3.2022 18:17 Хозяйка знаменитого украинского кота Степана находится во Франции

Хозяйка знаменитого украинского кота Степана находится во Франции 16.3.2022 13:19 В Киев прибыл глава МККК Маурер

В Киев прибыл глава МККК Маурер 16.3.2022 12:08 Вместе с оператором Fox News погибла украинская журналистка