Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США Янковскую наградили за роль поэтессы Турбиной

17.3.2022 20:05

Фото: kino-teatr.ru



Жюри американского киносмотра South by Southwest (SXSW) выделило российскую артистку Лизу Янковскую за "выдающуюся актерскую игру".



Ежегодный фестиваль проходил в Остине, передает ТАСС.



Российская актриса Лиза Янковская удостоена спецупоминания жюри кинематографического фестиваля SXSW за работу в драматическом фильме "Ника". Лента посвящена трагической судьбе Ники Турбиной - поэтессы, прославившейся в советские годы, когда ей было лишь восемь лет. Как указано на официальной странице киносмотра, в этом году драматическая лента "Ника" стала единственной картиной на иностранном языке, которая вошла в конкурсную программу Narrative Feature Competition.



В качестве режиссера ленты выступала Василиса Кузьмина, также участвовавшая в создании сценария вместе с Юлией Гулян. Елизавета Янковская является внучкой выдающегося советского и российского артиста театра и кино Олега Янковского и Людмилы Зориной, дочерью Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. В роли матери юной поэтессы снималась представительница еще одной знаменитой отечественной кинодинастии, актриса Анна Михалкова



Ника Турбина родилась в Ялте в 1974 году, с четырех лет начала писать стихи. Вскоре талантливая девочка стала пользоваться оглушительной популярностью. В шестнадцать лет Турбина снялась в художественной ленте "Это было у моря" Аян Шахмалиевой, после чего говорила, что хотела бы посвятить себя кино. Поэтесса также пыталась запустить собственный телепроект, но в полной мере реализовать замысел не удалось.



Интерес широкой общественности к юному дарованию постепенно угасал, и поэтесса тяжело это переживала, отмечают исследователи творчества Турбиной. В 2002 году жившая в Москве поэтесса погибла в результате несчастного случая. Нике Турбиной было лишь двадцать семь лет.



Кинофестиваль SXSW, ориентированный на поиск новых талантов и режиссеров, каждый год организуется в техасском городе Остин.



Автор: Злата Богатова

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