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В Минске найден повешенным польский солдат, сбежавший в Белоруссию
18:51
Фото: rbk.ru
Правоохранительные органы Белоруссии выясняют обстоятельства гибели Эмиля Чечко - польского солдата, который несколько месяцев назад пересек границу сопредельного государства и попросил убежища.
В начале года военнослужащий выступил с рядом громких заявлений.
В Минске найден мертвым польский солдат, сбежавший в Белоруссию и рассказывавший в эфире госканала об убийствах беженцев на границе. ЧП случилось по месту проживания Эмиля Чечко в Минске, заявили представители Следственного комитета (СК) РБ.
Как стало известно, следователи рассматривают различные версии, включая убийство.
Чечко задержали белорусские пограничники в конце прошлого года. Позже он выразил несогласие с политикой польских властей в отношении мигрантов и попросил у Минска политического убежища. Поляк успел дать несколько резонансных интервью, в которых утверждал, в частности, о гибели беженцев от рук силовиков. По словам Чечко, польские военные регулярно устраивали расправы над мигрантами, убив не менее 240 человек.
Власти Польши ранее объявили Чечко в розыск, заочно обвинив в дезертирстве. Беглому солдату грозило наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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