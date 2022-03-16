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Глава офиса Зеленского сообщил об освобождении мэра Мелитополя
06:41
Фото: кадр видео с youtube.com
Освобожден мэр города Мелитополя Запорожской области Украины Иван Федоров, ранее попавший в плен.
Об этом рассказал Андрей Ермак, возглавляющий офис президента страны Владимира Зеленского, передает "Коммерсантъ".
Иван Федоров был задержан в ходе спецоперации, которую сейчас проводят российские военные. Глава офиса Владимира Зеленского пояснил, что вскоре после освобождения состоялись переговоры между украинским президентом и мэром Мелитополя.
В минувший понедельник, 14 марта, представители Вооруженных сил РФ информировали о том, что Мелитополь полностью контролируется российскими военными.
Ранее 24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
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