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В Киев прибыл глава МККК Маурер
13:19
Фото: livejournal.com
Петер Маурер
Глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер прибыл в Киев с официальным визитом, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб-квартиру этой гуманитарной организации в Женеве.
Глава МККК намерен встретиться с представителями властей Украины, а также местным населением, чтобы узнать о положении гражданских лиц.
В штаб-квартире пояснили, что Петер Маурер в ходе своего визита в украинскую столицу собирается оценить, как Красный Крест мог бы расширить "нейтральную и беспристрастную" гуманитарную деятельность и помогать местным жителям.
Глава МККК также опубликовал видео, в котором выразил надежду на то, что его организации удастся усилить и расширить работу на территории Украины по различным направлениям.
Предполагается, что Маурер проведет встречи с членами украинского правительства, а также будет знакомиться с положением гражданских лиц, чтобы узнать о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться в последнее время. Длительность визита в Киев составит пять дней, указано в официальном сообщении МККК.
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