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РБК: число пенсионеров на учете в ПФР уменьшилось почти на 1 млн
11:00
Фото: 3rim.info
Количество российских пенсионеров уменьшилось почти на миллион, передает РБК со ссылкой на данные Пенсионного фонда (ПФР).
По состоянию на 1 января 2022 года там на учете числилось свыше 42 миллионов человек, этот показатель на 970 тысяч ниже в сравнении с уровнем прошлого года.
В процентном выражении уменьшение количества российских пенсионеров составило 2,3, отмечается в публикации. Такая тенденция продолжает наблюдаться с 2019 года, когда была произведена пенсионная реформа по постепенному повышению пенсионного возраста для россиян - до 65 и 60 лет соответственно для мужчин и женщин. По данным официальной статистики, в 2019 году число пенсионеров, которые были зарегистрированы в ПФР, снизилось на 319 тысяч.
Это сокращение можно считать самым заметным за период с начала 1990-х годов. По мнению экспертов, большую роль сыграла коронавирусная пандемия. Как поясняют специалисты, по итогам 2020 года уменьшение количества российских пенсионеров составляло 569 тысяч, хотя в ПФР прогнозировали около 317 тысяч.
Стоит отметить, что на учете в ПФР не состоят те, кто в прошлом являлся сотрудником ряда силовых структур, включая Минобороны, МВД и СКР. К этой категории в РФ можно сейчас отнести порядка 2,7 миллиона граждан.
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