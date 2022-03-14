Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Первый канал выясняет обстоятельства инцидента с появлением посторонней во время эфира

14.3.2022 22:37

Фото: aif.ru



Первый канал приступил к проверке после появления посторонней в кадре во время эфира, передает ТАСС.



Девушка с плакатом внезапно возникла за спиной ведущей во время выпуска новостей.



Служебную проверку проводят на Первом канале после появления посторонней в кадре, когда в прямом эфире шел выпуск новостей. В пресс-службе канала пояснили, что инцидент произошел, когда транслировалась программа "Время".



По данным агентства "Интерфакс", девушка с плакатом внезапно возникла за спиной ведущей Екатерины Андреевой.



Стоит отметить, что пересмотреть эту программу на официальном сайте Первого канала сейчас не представляется возможным.



Ранее в интернете распространились кадры, на которых запечатлен фрагмент информационной передачи "Время", которая выходит в эфир на Первом канале. Судя по этой записи, выбежавшая в студию девушка держала в руках плакат с пацифистскими призывами.



Автор: Злата Богатова

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