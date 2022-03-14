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Первый канал выясняет обстоятельства инцидента с появлением посторонней во время эфира
14.3.2022 22:37
Фото: aif.ru
Первый канал приступил к проверке после появления посторонней в кадре во время эфира, передает ТАСС.
Девушка с плакатом внезапно возникла за спиной ведущей во время выпуска новостей.
Служебную проверку проводят на Первом канале после появления посторонней в кадре, когда в прямом эфире шел выпуск новостей. В пресс-службе канала пояснили, что инцидент произошел, когда транслировалась программа "Время".
По данным агентства "Интерфакс", девушка с плакатом внезапно возникла за спиной ведущей Екатерины Андреевой.
Стоит отметить, что пересмотреть эту программу на официальном сайте Первого канала сейчас не представляется возможным.
Ранее в интернете распространились кадры, на которых запечатлен фрагмент информационной передачи "Время", которая выходит в эфир на Первом канале. Судя по этой записи, выбежавшая в студию девушка держала в руках плакат с пацифистскими призывами.
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