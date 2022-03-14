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Первый канал выясняет обстоятельства инцидента с появлением посторонней во время эфира


14.3.2022 22:37
Первый канал выясняет обстоятельства инцидента с появлением посторонней во время эфираФото: aif.ru

Первый канал приступил к проверке после появления посторонней в кадре во время эфира, передает ТАСС.

Девушка с плакатом внезапно возникла за спиной ведущей во время выпуска новостей.

Служебную проверку проводят на Первом канале после появления посторонней в кадре, когда в прямом эфире шел выпуск новостей. В пресс-службе канала пояснили, что инцидент произошел, когда транслировалась программа "Время".

По данным агентства "Интерфакс", девушка с плакатом внезапно возникла за спиной ведущей Екатерины Андреевой.

Стоит отметить, что пересмотреть эту программу на официальном сайте Первого канала сейчас не представляется возможным.

Ранее в интернете распространились кадры, на которых запечатлен фрагмент информационной передачи "Время", которая выходит в эфир на Первом канале. Судя по этой записи, выбежавшая в студию девушка держала в руках плакат с пацифистскими призывами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 166

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