Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Амазонке найдены наскальные изображения вымерших животных

15.3.2022 21:05

Фото: pikabu.ru



Древние наскальные рисунки, которые изображают вымерших гигантских животных, найдены в колумбийской части Амазонии, передает Philosophical Transactions of the Royal Society B. По мнению специалистов, такие звери могли обитать в этом регионе в конце последнего ледникового периода.



Наскальные рисунки удалось заметить участникам экспедиции, которую возглавляли археологи из Эксетерского университета Англии. Британские ученые отмечают, что изображения представляют собой "все биоразнообразие Амазонки", там можно увидеть самые разные наземные и водные существа, а также растения.



Открытие было сделано в местности Серрания-де-ла-Линдоса, на берегу реки Гуавьяре. Оказывается, о существовании доисторических рисунков уже довольно давно знали местные аборигены, однако ученые только сейчас получили возмжность добраться до этих уникальных изображений. Необычной живописью покрыт участок скалы протяженностью около 13 км. По мнению историков, "полотно" могло создаваться веками, а может быть, и в течение тысячелетий.



На многих рисунках можно увидеть различных существ ледникового периода, которые обитали порядка 12 тысячелетий назад. Ученым удалось идентифицировать пятерых из них, в частности,ленивца с массивными когтями, вымерших лошадей с плотной шеей, верблюда и копытное млекопитающее с хоботом, а также гомфотерия, визуально напоминающего слона.



Автор: Злата Богатова

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