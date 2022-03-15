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Осьминоги используют лежащий на дне океана мусор для укрытия
15.3.2022 14:39
Фото: gadgetpark.ru
Осьминоги используют для укрытия мусор, который находится на дне океана, выяснили бразильские специалисты.
О результатах исследования ученые сообщили в материале, опубликованном в Marine Pollution Bulletin.
Исследователи из Бразилии зафиксировали рост объема антропогенного мусора у дна океана. Бразильские ученые изучили подводные снимки, сделанные в различных регионах мира, чтобы выяснить, как осьминоги могут взаимодействовать с разными посторонними предметами. Специалисты также хотели установить наиболее пострадавшие виды и места.
В общей сложности ученые обработали свыше двух с половиной сотен изображений, в ходе исследования они определили восемь родов и двадцать четыре вида осьминогов, обитающих ближе ко дну океана.
Как оказалось, в более чем 40% случаев взаимодействия с антропогенным мусором осьминоги выбирали стеклянные, в четверти - пластиковые. Специалисты полагают, что более частое использование стекла в сравнении с пластиком и другими видами объясняется тем, что оно больше напоминает внутреннюю текстуру морских раковин.
Специалисты также установили, что беспозвоночные используют для укрытия такие выброшенные предметы, как металлические трубы, посуду из пластика и консервные банки. Использование инструментов в прошлом считалось сложной чертой, которая присуща лишь исключительно человеку. Однако бразильские ученые утверждают, что подобные действия встречаются и у моллюсков.
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