Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Осьминоги используют лежащий на дне океана мусор для укрытия

15.3.2022 14:39

Фото: gadgetpark.ru



Осьминоги используют для укрытия мусор, который находится на дне океана, выяснили бразильские специалисты.



О результатах исследования ученые сообщили в материале, опубликованном в Marine Pollution Bulletin.



Исследователи из Бразилии зафиксировали рост объема антропогенного мусора у дна океана. Бразильские ученые изучили подводные снимки, сделанные в различных регионах мира, чтобы выяснить, как осьминоги могут взаимодействовать с разными посторонними предметами. Специалисты также хотели установить наиболее пострадавшие виды и места.



В общей сложности ученые обработали свыше двух с половиной сотен изображений, в ходе исследования они определили восемь родов и двадцать четыре вида осьминогов, обитающих ближе ко дну океана.



Как оказалось, в более чем 40% случаев взаимодействия с антропогенным мусором осьминоги выбирали стеклянные, в четверти - пластиковые. Специалисты полагают, что более частое использование стекла в сравнении с пластиком и другими видами объясняется тем, что оно больше напоминает внутреннюю текстуру морских раковин.



Специалисты также установили, что беспозвоночные используют для укрытия такие выброшенные предметы, как металлические трубы, посуду из пластика и консервные банки. Использование инструментов в прошлом считалось сложной чертой, которая присуща лишь исключительно человеку. Однако бразильские ученые утверждают, что подобные действия встречаются и у моллюсков.



Автор: Злата Богатова

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