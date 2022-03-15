Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые обнаружили в Мексике два доиспанских храма

15.3.2022 08:37

Фото: kapital.kz



В мексиканском штате Пуэбла ученые обнаружили руины двух древних построек, созданных еще до прибытия испанцев.



Специалисты полагают, что в прошлом эти объекты носили культовый характер, передает Heritage Daily.



Открытие было сделано на территории Техуакан-Вьехо, где проводились археологические исследования. В период 1000-1456 годов это место являлось политическим и культурным центром народа пополока, а позднее было завоевано ацтеками.



До наших дней от этого города сохранились несколько зданий, располагающихся на склонах плато. Археологам, которые проводили там раскопки, удалось отыскать церемониальные площади и жилье для городской элиты и правителей, а также несколько оснований пирамидальной формы. По мнению специалистов, там когда-то находились храмовые постройки.



Историки также обнаружили пирамиду храма и алтарь, который был посвящен Ксипе Тотеку - божеству, считавшемуся покровителем весны и новой растительности. Кроме того, его особо почитали ювелиры, рассказали исследователи.



Второй храм, обнаруженный археологами, возводился в честь мезоамериканского бога воздуха и ветров Эхекатля Кецалькоатля. Он считался одним из проявлений пернатого змея Кецалькоатля, занимавшего значительное место в пантеоне ацтекских божеств. Люди того времени верили, что он участвовал в создании человечества.



По словам ученых, они пока изучили лишь 12% территории. Исследователи рассчитывают продолжать раскопки, которые ранее пришлось остановить на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса.



Автор: Злата Богатова

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