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Арестович: Мирное соглашение с Москвой может быть достигнуто в течение 1-2 недель
08:13
Фото: vk.com
Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович озвучил вероятные сроки мирного соглашения с Россией, передают СМИ.
В понедельник, 14 марта, состоялся четвертый раунд двусторонних переговоров. Представители Киева и Москвы вели обсуждения в формате видеоконференции.
После переговоров советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о технической паузе. Стороны договорились о продолжении переговоров во вторник, 15 марта.
Как полагает Алексей Арестович, соглашение между Россией и Украиной может быть оформлено уже в течение ближайших одной или двух недель. В крайнем случае, речь может идти о мае, отметил советник руководителя офиса украинского президента. По словам Арестовича, какие-либо договоренности могут быть закреплены после того, как состоится еще один раунд двусторонних переговоров. Интервью с представителем официального Киева появилось на YouTube-канале "Фейгин Live".
24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о решении проводить специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент России, целью этих мер является "защита людей", которые вот уже восемь лет подвергаются издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин при этом назвал геноцидом.
Российские власти намерены "стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", чтобы перед судом предстали все, кто причастен к многочисленным кровавым преступлениям, жертвами которых становились представители мирного населения, включая россиян, заявил Путин. В специальном обращении, которое транслировалось по телевидению, он заявил, что сложившиеся обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий".
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