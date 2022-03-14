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В Москве по обвинению в госизмене арестован гражданин РФ
14.3.2022 23:57
Фото: sm-news.ru
Столичный Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте гражданина РФ, который обвиняется в государственной измене.
Абрамов Ю.Н. взят под стражу на два месяца, передает "Интерфакс".
По данным агентства, судебным постановлением в отношении Абрамова Ю.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Задержанному предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ (госизмена). Наказание по такой статье может предполагать лишение свободы на срок до двадцати лет. Учитывая специфику материалов дела, судебное заседание состоялось при закрытых дверях. Какие-либо подробности расследования официальные источники пока не приводят.
Напомним, в минувшем декабре сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) под Воронежем был задержан российский военный. Военнослужащего заподозрили в госизмене. По данным спецслужбы, обвиняемый мог в прошлом быть завербован представителями Украины, вследствие чего собирал сведения о деятельности ВС России. Утечка подобной информации за рубеж могла представлять угрозу обороноспособности страны, указывали тогда в ФСБ.
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