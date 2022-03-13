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МВД Германии просит приостановить поезда с украинскими беженцами из Польши
13:02
Фото: livejournal.com
Власти ФРГ обратились к руководству Польши с просьбой приостановить отправку поездов с украинскими беженцами.
В Берлине пояснили, что Германия не может принимать такое количество людей.
Число беженцев, покидающих Украину, застало Европу врасплох, признался замглавы МВД Польши Павел Шефернакер. В эфире телевизионного канала TVN24 он сообщил, что представители Берлина просят Варшаву приостановить отправку в Германию поездов с жителями Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома.
В течение трех последних дней специальными поездами Варшаву, Краков и Катовиц покинули около 28 тыс. человек, передает РИА Новости, цитируя заявление Шефернакера. Всего же за период с 24 февраля в Польшу прибыло свыше 1,7 миллиона жителей Украины, отмечает Погранохрана Польши.
Польские власти за минувшие выходные направили в ФРГ около двадцати поездов с беженцами, еще несколько составов направилось в Чехию. Замглавы МВД Польши подчеркнул, что в сложившихся условиях "все должны поддерживать друг друга" и выразил надежду "на эту европейскую солидарность".
Ранее президент Молдавии Майя Санду выступила с критикой в адрес сограждан, которые публикуют в социальных сетях жалобы на поведение беженцев с Украины. Глава государства осудила такие реплики, напомнив о том, что эти люди находятся в состоянии серьезного стресса. Санду также не исключила, что речь может идти о спланированной акции, целью которой является умышленное разжигание ненависти.
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