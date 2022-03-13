ИнтерНовости - новости в стране и мире
Жители Мадагаскара провели митинг в поддержку России
Жители Мадагаскара провели митинг в поддержку России
Во Франции полиция застрелила мужчину с ножом в пункте помощи Украине
Во Франции полиция застрелила мужчину с ножом в пункте помощи Украине
Глава Хорватии сообщил, откуда был выпущен упавший в Загребе беспилотник
Глава Хорватии сообщил, откуда был выпущен упавший в Загребе беспилотник
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Президент подписал закон о регистрации прав на иностранные самолетыПрезидент подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты
МВД Германии просит приостановить поезда с украинскими беженцами из ПольшиМВД Германии просит приостановить поезда с украинскими беженцами из Польши
Под Киевом погиб американский журналист Брент РеноПод Киевом погиб американский журналист Брент Рено
RT: Кадыров, предположительно, прибыл в зону спецоперации на УкраинеRT: Кадыров, предположительно, прибыл в зону спецоперации на Украине
Силуанов сообщил о заморозке $300 млрд золотовалютных резервов из-за санкцийСилуанов сообщил о заморозке $300 млрд золотовалютных резервов из-за санкций

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Конкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Десятки жителей ДРК погибли в железнодорожной катастрофе


13.3.2022 10:37
Десятки жителей ДРК погибли в железнодорожной катастрофеФото: 24tv.ua

В Демократической республике Конго (ДРК) произошла крупная железнодорожная катастрофа, передают зарубежные СМИ.

Трагический инцидент, унесший жизни не менее шестидесяти человек, зафиксирован неподалеку от города Китента.

Власти провинции Луалаба выразили опасения, что число жертв аварии может увеличиться. На месте происшествия сейчас продолжают работу спасатели и врачи, пытаясь отыскать выживших под завалами. Экстренные службы также извлекают останки погибших. Сведений о количестве пострадавших пока не озвучивалось.

По предварительным данным, десять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов, а потом рухнули в овраг, передает сайт 7sur7. Сведений о том, что могло стать причиной масштабной катастрофы, из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Первое издание «Гарри Поттера» продано за £15,5 тысПервое издание «Гарри Поттера» продано за £15,5 тыс
Поклонская привезла продукты и лекарства в Херсонскую областьПоклонская привезла продукты и лекарства в Херсонскую область
Под Киевом погиб американский журналист Брент РеноПод Киевом погиб американский журналист Брент Рено
Песков ответил на вопрос об отставке НабиуллинойПесков ответил на вопрос об отставке Набиуллиной
Heineken отказался от получения финансовой выгоды в РФHeineken отказался от получения финансовой выгоды в РФ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru