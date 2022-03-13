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Десятки жителей ДРК погибли в железнодорожной катастрофе
13.3.2022 10:37
Фото: 24tv.ua
В Демократической республике Конго (ДРК) произошла крупная железнодорожная катастрофа, передают зарубежные СМИ.
Трагический инцидент, унесший жизни не менее шестидесяти человек, зафиксирован неподалеку от города Китента.
Власти провинции Луалаба выразили опасения, что число жертв аварии может увеличиться. На месте происшествия сейчас продолжают работу спасатели и врачи, пытаясь отыскать выживших под завалами. Экстренные службы также извлекают останки погибших. Сведений о количестве пострадавших пока не озвучивалось.
По предварительным данным, десять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов, а потом рухнули в овраг, передает сайт 7sur7. Сведений о том, что могло стать причиной масштабной катастрофы, из официальных источников пока не поступало.
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